FIFA 21: guadagni record, EA è ricca grazie a Ultimate Team

Quello attuale è un periodo in cui le varie compagnie videoludiche tirano le somme sull’ultimo anno fiscale. Del positivo anno di Electronic Arts ne abbiamo già parlato, con la società americana che ha concluso l’anno in modo positivo abbattendo anche diversi record. Ad andare bene sono anche le tanto discusse microtransazioni, soprattutto nei brand sportivi di EA come FIFA 21, e il più popolare negli States Madden NFL.

Non ci sono dubbi che da quando EA ha introdotto la modalità Ultima Team, i propri titoli sportivi hanno fatto un balzo in avanti non solo in termini di completezza di contenuti, ma anche di popolarità e di ampliamento della stessa community di giocatori. FIFA 21 spinge ancora molto su tale modalità, e oggi scopriamo anche quanti soldi sono entrati nelle casse di EA proprio grazie a questa giocatissima modalità online.

Come ci viene segnalato dal sempre molto attivo Daniel Ahmad su Twitter, nell’anno fiscale 2021 EA ha guadagnato la bellezza di 1.62 miliardi di Dollari grazie a Ultimate Team. Un numero a dir poco sproposita, e che dal 2015 è costantemente in salita con ogni anno che aumenta sostanzialmente. L’anno scorso, infatti, grazie alla modalità online di FIFA e Madden Electronic Arts aveva guadagnato 1.49 miliardi.

How much does EA earn from Ultimate Team across FIFA, Madden and NFL?

EA Net Revenue from Ultimate Team:

FY 2021: $1.62bn

FY 2020: $1.49bn

FY 2019: $1.37bn

FY 2018: $1.18bn

FY 2017: $775m

FY 2016: $660m

FY 2015: $587m

The majority is from FIFA Ultimate Team ofc. pic.twitter.com/xUbNUx6R62

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 26, 2021