Nel giorno di Pasqua, EA Sports ha annunciato il via per le votazioni del Team of the Season (ovvero la Squadra della Stagione) di FIFA 22 Ultimate Team. Da questa domenica, i fan potranno cominciare a votare per aiutare i loro idoli e la loro squadra di calcio preferita di tutto il mondo appartenenti ad una selezione di team e professionisti intorno al mondo e alle leghe incluse sul simulatore calcistico.

Le votazioni si aprono dalle ore 19:00 di domenica 17 aprile 2022. Come recita il comunicato stampa, tutti i giocatori di FIFA 22 potranno votare per i loro calciatori preferiti e formare il loro Team of the Season. La lista di campionati da cui scegliere è decisamente vasta, ed include le competizioni di Premier League, Bundesliga e LaLiga. Presente anche la nostra Serie A. La Squadra della Stagione sarà decretata il 29 aprile 2022 e sarà inclusa nel gioco nello stesso giorno.

Per quanto riguarda invece i singoli giocatori, il Team of the Season di FIFA 22 celebrerà i migliori atleti, che si sono impegnati per tutta la stagione. Attraverso questo link sarà possibile, per la community, cominciare ad esprimere i loro voti e le loro preferenze. “Inoltre, Ultimate TOTS concluderà la campagna TOTS quando verrà annunciato il 10 giugno”, si legge nel comunicato stampa di Electronic Arts e EA Sports.

FIFA 22 potrebbe essere l’ultimo gioco di calcio di EA Sports ed Electronic Arts a sfruttare la licenza dell’organizzazione più conosciuta al mondo a tema calcistico. Già da un po’, infatti, si vocifera che il publisher di Redwood abbia deciso di interrompere l’accordo con la Fédération Internationale de Football Association. Se i rumor si dimostrassero veri, il prossimo simulatore calcistico targato EA Sports potrebbe debuttare sotto un nuovo nome, ma mantenendo comunque tutte le licenze dei calciatori, che sono gestite da un’altra organizzazione. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.