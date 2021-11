FIFA: arriva un altro segnale di rottura da EA, fine del brand vicina?

Oramai ci siamo: dopo mesi di notizie e comunicati stampa, ora è Electronic Arts ad esporsi in prima persona sulla questione FIFA. E lo fa con una lunga intervista al Financial Times, dove David Jackson (a capo della divisione Branding) esprime delle perplessità decisamente poco incoraggianti per il futuro del brand.

FIFA e PES stanno raggiungendo standard ormai sempre più elevati.

È già da un po che si vocifera di come Electronic Arts sia intenzionata a non rinnovare la licenza di FIFA. Per quanto riguarda i giocatori e le competizioni non cambierebbe nulla visto che sono gestite a parte con singoli accordi ma per il lato monetario, invece, sì. L’organizzazione di Zurigo infatti chiede forse troppi soldi, che a questo punto il publisher e sviluppatore di Redwood non sembrerebbe più interessato a spendere ed è lo stesso Jackson a ribadirlo.

“Non siamo sicuri che nel prossimo futuro ci muoveremo ancora con il nome attuale”, spiega Jackson al Financial Times. In breve: il prossimo gioco di calcio di casa Electronic Arts potrebbe davvero non chiamarsi più FIFA e d’altronde la scelta sembra quella più logica, considerato il costo della licenza, pronto praticamente a raddoppiare nel corso dei prossimi 5 anni sotto richiesta di Gianni Infantino e soci. Dal canto suo, il publisher non è neanche preoccupato per i giocatori. “Attualmente FIFA ha tantissimi utenti attivi e non vediamo perché questo scenario debba cambiare”, ha spiegato Jackson, forte della fan base del loro videogioco.

Tra il comunicato stampa dell’organizzazione sportiva e il possibile, inedito nome che potrebbe avere il prossimo simulatore calcistico di Electronic Arts, siamo abbastanza certi che il panorama dei giochi sportivi non passerà indenne da questo cambiamento. Chiaramente potrebbe volerci ancora un po’ prima di poterlo vedere dal vivo, ma la sensazione è che forse i tempi siano maturi per non vedere più il nome di FIFA in un negozio di videogiochi.