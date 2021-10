FIFA 22 come COD: EA banna una montagna di cheater

Nel corso degli ultimi anni Activision sta continuando a portare avanti una crociata contro i cheater, andando a bannare sistematicamente un grosso numero di giocatori scorretti dai propri titoli di punta. Tutto ciò sta avvenendo anche in casa EA, con la compagnia che ha attuato diversi ban a cascata sul recente FIFA 22.

Nello specifico EA è andata ad intervenire contro i cheater presenti nella modalità online Ultimate Team di FIFA 22, dove nelle scorse ore sono stati cacciati con la forza la bellezza di oltre 30 mila giocatori scorretti.

La causa la troviamo in un trucchetto parecchio scorretto scovato dai giocatori, i quali riuscivano a non subire sconfitte online andando ad abbandonare la partita prima della fine.

We have identified over 30K active accounts that exploited this issue consistently and have suspended them from FIFA 22 online for 7 days, preventing them from participating in this week’s FUT Champions Finals.

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) October 20, 2021