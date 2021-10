Call of Duty, anti-cheat violato? Risponde Activision

Call of Duty Vanguard è ormai dietro la porta, e dopo aver provato la beta del gioco sono stati in molti a segnalare che nei server erano già presenti cheater e hacker vari. Di conseguenza, molti appassionati della serie, che sin troppo spesso in passato avevano avuto modo di conoscere questi giocatori scorretti, ad esempio su Warzone, temevano che anche il nuovo titolo sarebbe stato pieno di cheater.

Tuttavia, negli ultimi giorni Activision ha svelato l’arrivo di un sistema di anti-cheat chiamato RICOCHET che avrebbe messo fine a questi fenomeni, o quantomeno limitato la loro portata. L’annuncio ha convinto tutti, ma neanche un giorno dopo sono apparsi alcuni report che volevano il nuovo sistema già in mano ai cheater. Nello specifico, un profilo Twitter spiegava che il kernel del software era già stato trapelato online, minando completamente la sua efficacia e affidabilità.

A dare una spiegazione ufficiale in merito alla faccenda è oggi Activion stessa, che tramite il profilo Twitter ufficiale di Call of Duty ha illustrato l’attuale andamento dello sviluppo del sistema RICOCHET. Nel tweet ha affermato che il software è in una fase di live testing controllato, specificando che “prima di metterlo nei vostri PC, lo stiamo testando“. Inoltre, fa nota la collaborazione con alcuni partner di terze parti (presumibilmente di fiducia) che hanno una versione pre-release in modo da poterla anche loro testare.

RICOCHET Anti-Cheat response has been wild this week. So yeah, all good 💥 — Call of Duty (@CallofDuty) October 15, 2021

Infine, il tweet rivela che il team di sviluppo sta lavorando anche a un aggiornamento dei server da pubblicare a ridosso del lancio. Activision conclude assicurando gli animi: “il responso dell’anti-cheat RICOCHET è stato incredibile questa settimana. Quindi si, va tutto bene!“. Speriamo davvero che sia il publisher che la software house al lavoro su questo sistema possano davvero risolvere il problema dei cheater su titoli come Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone. Nel frattempo, come sempre, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcuna novità.