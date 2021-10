FIFA 22 non ha rivali! È il gioco più venduto in Italia

Settimana dopo settimana la classifica dei videogiochi più venduti in Italia ci regala sempre diverse sorprese. Con il lancio di FIFA 22, però, non c’è stato spazio per nessun’altro all’infuori del titolo calcistico targato EA, che ha battuto tutti su praticamente tutta la linea.

La classifica generale vede in tutti e tre i posti più ambiti del podio FIFA 22 in tre diverse versioni. Sul gradino più basso ci sale la versione Xbox One e Xbox Series X|S, al secondo posto la versione PS5, mentre al primo posto l’edizione per PlayStation 4.

Come al solito anche la classifica dei giochi più venduti su console vede la stessa identica classifica, con la versione PS4 del nuovo FIFA che svetta sopra tutti.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 39 | 27 settembre – 3 ottobre 2021 pic.twitter.com/FE0iZ8s6zz — IIDEA (@IIDEAssociation) October 11, 2021

FIFA 22 non si accontenta e finisce sul podio anche nella classifica dei videogiochi PC più venduti in Italia. Al secondo posto troviamo Shadow of Mordor L’Ombra della Guerra e al terzo posto NieR Automata.