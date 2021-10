FIFA 22, EA è preoccupata per i bambini: ecco l’appello ai genitori

Il lancio di FIFA 22 è stato sicuramente uno dei migliori di Electronic Arts. La sua nuova simulazione calcistica ha infatti raccolto tantissimi consensi positivi da pubblico e critica (anche se forse sarà l’ultima iterazione del gioco). Nonostante ciò, EA ha deciso di lanciare comunque un appello ai genitori di tanti bambini che in questa ultima settimana hanno avuto modo di provare la loro idea di calcio virtuale.

Il motivo di questo appello, ovviamente, riguarda Ultimate Team. Anche in FIFA 22 è presente la modalità più redditizia del franchise e come ben sappiamo è stata sempre al centro di polemiche riguardanti le microtransazioni in game, paragonate molto spesso ai giochi d’azzardo. Per questo motivo Electronic Arts ha deciso di scendere in campo, invitando i genitori dei bambini a monitorare le loro attività e spiegando loro che non bisognerebbe mai e poi mai permettere ai propri figli di spendere denaro nel gioco.

A parlare è Chris Bruzzo, EA Chief Experience Officer. In merito alle microtransazioni di FIFA 22 (ma questa dichiarazione si può applicare tranquillamente a tutti i giochi della serie), Bruzzo ha dichiarato che i minori di 18 anni non dovrebbero spendere soldi reali nel gioco. “I bambini non dovrebbero usare i soldi nel nostro gioco”, le parole esatte dichiarate dal manager di Electronic Arts. Ora, la definizione di “minori di 18 anni” è molto larga ma al di là dell’uscita di Bruzzo, appare chiaro che la figura dirigenziale si riferisse esclusivamente a tutti coloro che vanno nella fascia d’età tra gli 8 e i 15 anni. Difficilmente, infatti, in quegli anni si capisce il valore del denaro.

Ovviamente la manovra di Bruzzo è anche intesa come un’uscita pubblica volta a migliorare l’immagine di FIFA 22 e dell’azienda. Come dicevamo poco sopra, infatti, da diverso tempo la modalità Ultimate Team viene paragonata al gioco d’azzardo, in grado anche di creare un senso di dipendenza. Appare dunque chiaro che Electronic Arts voglia tutelarsi da eventuali casi in cui i minori abbiano accesso alle carte di credito dei genitori e spendano cifre considerevoli all’interno dei giochi prodotti dalla società di Redwood.