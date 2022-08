Electronic Arts ha commesso un clamoroso errore a livello di prezzo. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il publisher ha aperto i pre-order di FIFA 23 sull’Epic Games Store scontando il gioco di circa il 98%. Fortunatamente per il publisher, l’errore non è stato commesso su scala globale, ma solamente in un’unica regione del mondo, quella indiana.

Come riportato da PC Gamer, infatti, EA ha reso disponibile la prenotazione di FIFA 23 ad appena 0,06 centesimi di Dollari. Una cifra folle, considerato che india il gioco vien venduto per circa 44,17 Dollari. Chiaramente tantissimi utenti se hanno approfittato e sono riusciti a prenotare il gioco al prezzo indicato. Pre-order che ovviamente sarà mantenuto dal publisher, come annunciato nel corso delle ultime ore con un comunicato stampa.

“Nelle scorse settimane abbiamo fatto un autogoal decisamente spettacolare. Abbiamo offerto FIFA 23 a un prezzo sbagliato. Abbiamo sbagliato noi e volevamo informarvi che abbiamo deciso di onorare i pre-order effettuati da parte dei giocatori”, si legge nel comunicato stampa. Tutti coloro dunque che sono riusciti a prenotare il gioco a poco meno di dieci centesimi riceveranno regolarmente la loro copia. Ci sono ovviamente dei motivi per cui Electronic Arts ha deciso di comportarsi così: la serie calcistica non riceve sicuramente i suoi introiti maggiori dalla vendita della copia, ma dall’acquisto delle casse premio di Ultimate Team. Per EA, dunque, non c’è effettivamente bisogno di riparare al danno commesso visto che il denaro sarà sicuramente recuperato nelle prime settimane di gioco.

FIFA 23 debutterà ufficialmente il 30 settembre 2022, con i giocatori PC che riceveranno finalmente la loro versione next gen, identica alle controparti per PS5 e Xbox Series S|X. Il titolo arriverà con un po’ di ritardo rispetto al diretto concorrente prodotto da Konami: il publisher e sviluppatore nipponico aggiornerà infatti eFootball verso la fine di questo mese. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.