Nel corso della giornata odierna, Konami ha annunciato ufficialmente eFootball 2023. Il gioco però non sarà pubblicato come un nuovo prodotto, bensì aggiornando la vecchia versione, rispettando così la filosofia di un’unica piattaforma, completamente gratuita, dove poter giocare senza dover necessariamente pagare per ogni release annuale.

L’annuncio è arrivato sui canali sociali del gioco. “In preparazione della nuova stagione, aggiorneremo eFootball 2022 a eFootball 2023”, si legge nel post lanciato su Internet. Il cambio non sarà però immediato, ma arriverà prima che il diretto competitor (ovvero FIFA 23) arriverà nei negozi: il simulatore calcistico di Electronic Arts sarà disponibile a partire da fine settembre, mentre l’aggiornamento del gioco di casa Konami sarà disponibile verso la fine di agosto. Un giocare d’anticipo che l’editore giapponese ha sempre preso molto sul serio: nella storia, infatti, la serie di PES (e appunto quella di eFootball) ha sempre debuttato in largo anticipo rispetto a quella di FIFA.

Come funzionerà l’update? Molto semplicemente, l’aggiornamento porterà nel nuovo gioco tutti gli asset in-game e i dati dei giocatori. Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali in merito, ma è molto probabile che tutte le microtransazioni come l’acquisto dei pacchetti di giocatori e altri elementi resteranno probabilmente nelle mani degli utenti. Attendiamo una conferma in merito, ma la filosofia di Konami (quella di creare una piattaforma unica) dovrebbe portare a questa soluzione. Chiaramente lo stesso editore ci ha informato che maggiori informazioni verranno divulgate più avanti, quindi non ci resta che attendere.

In preparation for the new season, we will be updating eFootball™ 2022 to eFootball™ 2023 in late August. More information will be available soon, so please stay tuned! — eFootball (@play_eFootball) August 12, 2022

Tra il gioco di Konami e quello di Electronic Arts, sembra però in dirittura d’arrivo un nuovo videogioco che sfiderà questo duopolio. Parliamo di UFL, che di recente è tornato a farsi vedere con un breve video di gameplay incentrato sui portieri. Il titolo dovrebbe debuttare quest’anno per console PlayStation e Xbox (ma niente versione PC, almeno per ora), ma manca ancora una data di uscita ufficiale