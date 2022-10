Il lancio di FIFA 23 non è stato probabilmente uno dei migliori della storia di Electronic Arts. Il gioco, disponibile oramai da diversi giorni nella versione Ultimate Edition , la più costosa e che garantiva l’accesso in Early Access, mentre da ieri è ufficialmente disponibile per tutti grazie alla standard edition (che potete acquistare su Amazon). Al di là delle copie vendute, che saranno sicuramente alte, il gioco su PC è stato afflitto da una serie di problemi tecnici, che hanno portato il titolo ad avere tantissime recensioni negative.

Le maggiori critiche arrivano direttamente da Steam, con i giocatori che sono letteralmente imbestialiti. “Electronic Arts, l’hai fatto di nuovo. Inaccettabile aver pagato ben 100 Dollari per una Ultimate Edition che non funziona”, si legge in una delle recensioni pubblicate online. I problemi riportati dagli utenti sono diversi: si parte da una impossibilità di avviare il gioco a causa dell’anti cheat, fino ai filmati che hanno evidenti problemi di lag. FIFA 23 su PC non è dunque stato lanciato in maniera perfetta e probabilmente una patch correttiva dovrà sistemare questi problemi.

Al momento questi problemi sembrano riguardare solo la versione PC del simulatore calcistico. Su Xbox e PlayStation, per esempio, il lancio sembra essere andato decisamente bene. Le testimonianze in merito infatti al momento riguardano solo il gioco presente su Steam e Origin.

FIFA 23 è disponibile a partire dalla giornata di ieri su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Il gioco sarà l’ultimo della serie: Electronic Arts ha infatti scelto di non rinnovare la licenza con la governance del calcio mondiale, decidendo così di creare un suo vero e proprio videogioco, chiamato EA Sports FC, che potrà vantare una serie di licenze ufficiali grazie ad accordi esterni. Continuate a seguire Tom’d Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.