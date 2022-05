Dopo mesi passati a commentare i vari rumor e i report, ora è arrivata la conferma: il matrimonio tra EA Sports, Electronic Arts e FIFA è finito. A comunicarlo ufficialmente ci ha pensato il publisher di Redwood, con un comunicato stampa lanciato negli ultimi minuti. Il sodalizio tra l’ente più famoso del calcio e uno dei publisher e sviluppatore più importante dell’industria è ufficialmente finito. Le due realtà si separano, arrivando a mettere fine a quell’unione felice cominciata oramai ben 29 anni fa. Era il 1993, infatti, quando il primo capitolo del franchise debuttò su quasi tutte le console dell’epoca.

Quello tra EA Sports, Electronic Arts e FIFA non sarà comunque un divorzio traumatico. Come comunicato dal publisher, infatti, l’attuale licenza varrà ancora per la prossima stagione calcistica, ovvero quella 2022/2023. In sintesi, potete stare tranquilli: FIFA 23 sarà ancora disponibile, per tutte le console (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch) a partire presumibilmente da ottobre di quest’anno. Il vero futuro, per l’etichetta americana, comincerà solamente a partire dal 2023 inoltrato, quando verrà inaugurato ufficialmente il nuovo corso del simulatore calcistico made in USA.

La separazione porta anche un cambio di nome, decisamente importante: da FIFA, il simulatore calcistico si chiamerà EA Sports FC. “EA SPORTS FC sarà per EA la piattaforma tramite la quale innovare, creare e dare vita a nuove esperienze. La piattaforma inaugurerà più aree dello sport alla vita, e sfrutterà la forza collettiva di più di 150 milioni di giocatori impegnati nei giochi di calcio globali di EA SPORTS oggi – oltre che a raggiungere centinaia di milioni di nuovi fan negli anni a venire. La nostra visione per EA SPORTS FC è quella di creare il più grande e più impattante club di calcio nel mondo, all’epicentro del fandom calcistico”, ha detto Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. “Per quasi 30 anni, abbiamo costruito la più grande comunità calcistica del mondo – con centinaia di milioni di giocatori, migliaia di atleti partner e centinaia di leghe, federazioni e squadre. EA SPORTS FC sarà il club per ciascuno di loro, e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo”.

“Siamo grati per i nostri molti anni di grande collaborazione con FIFA. Il futuro del calcio globale è molto luminoso, e il fandom in tutto il mondo non è mai stato così forte. Abbiamo un’incredibile opportunità di mettere EA SPORTS FC™ al centro di questo sport e di portare esperienze ancora più innovative e autentiche al sempre più ampio pubblico del calcio”. Un nuovo inizio, che sarà gigantesco anche nelle licenze. Come riportato da Electronic Arts, infatti, saranno mantenute tutte le licenze già acquisite in passato. Vale a dire che i giocatori potranno ancora sperimentare sulla loro pelle la UEFA Champions League, UEFA la UEFA Europa League, la CONMEBOL Libertadores e i campionati come Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A e MLS.



Da semplice gioco di calcio per console a vero fenomeno mondiale, in grado di macinare guadagni per miliardi di Dollari, il FIFA di Electronic Arts ed EA Sports è sicuramente uno dei più importanti franchise di sempre di questa industria. Di questi anni ricorderemo sicuramente l’incredibile sfida degli anni ’90 e 2000 con PES, quando la leadership del publisher di Redwood venne messa in discussione da Konami e l’avvento di FUT, che ha saputo rivoluzionare completamente una formula che a tanti pareva molto stantia. Le grandi partnership, poi, con gli atleti più giovani e meno giovani da sempre riconosciuti da parte del pubblico, come Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Mbappè. Ora però si guarda al futuro. Un futuro ancora tutto da scrivere.