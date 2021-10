“FIFA” addio, forse sarà l’ultima volta che lo chiameremo così

FIFA potrebbe essere in procinto di seguire le orme dell’altro colosso calcistico PES targato Konami. Quest’ultimi hanno deciso di cambiare il nome della saga in eFootball ormai un paio di anni fa per vari motivi: quello principale riguardava un tentativo di avvicinarsi sempre di più al mondo dell’eSport, modificando il nome del proprio prodotto di conseguenza. Ebbene, anche Electronic Arts potrebbe star per seguire la loro direzione con FIFA.

EA SPORTS ha di recente pubblicato un post sul loro blog in seguito all’uscita dell’ultimo capitolo avvenuto soltanto un paio di settimane fa, FIFA 22, nel quale parlano del successo di quest’ultimo e di altre novità. Ci annunciano anche che sin dal suo rilascio il titolo conta poco più di 9 milioni di giocatori e ben oltre le 460 milioni di partite avviate.

La parte più importante del post, però, non è ancora arrivata: verso la fine, infatti, viene discussa una possibile idea per cambiare interamente il nome della serie di tutti i videogiochi calcistici FIFA. Questo potrebbe essere più o meno difficile in base a varie problematiche legali che ciò potrebbe comportare, ma sempre EA ci rassicura facendoci sapere che sono al lavoro per poter prendere una decisione del genere nel migliore dei modi, senza alcun tipo di ripercussione. La faccenda, quindi, non è ancora stata ufficializzata, ma la possibilità che possa accadere sono decisamente concrete.

A questo punto nessuno può prevedere cosa accadrà al riguardo, per cui non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di EA SPORTS stessa non appena avranno aggiornamenti sulla faccenda. Nel frattempo vi invitiamo a leggere la nostra recensione sul capitolo di quest’anno di FIFA per schiarirvi le idee sul primo titolo della saga calcistica che ha approdato sulla next-gen.