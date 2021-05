PES 2022 cambia pelle? Nuovo nome all’orizzonte

La serie Pro Evolution Soccer (più comunemente conosciuta come PES) potrebbe essere prossima ad un rinnovo decisamente importante. Dopo l’anno di pausa di quest’anno, con il titolo che è uscito esclusivamente sotto forma di aggiornamento ad un prezzo ridotto, la serie calcistica di casa Konami sembrerebbe pronta a tornare con qualche novità per quanto riguarda il nome e ovviamente il classico logo.

Già nel 2006, in realtà, Konami cambiò il nome del titolo. Da quello completo, appunto Pro Evolution Soccer si passò a quello più utilizzato nel linguaggio comune, ovvero PES. Da qualche tempo però il publisher e sviluppatore giapponese ha cominciato ad affiancare la nomenclatura “eFootball”, ad indicare appunto il calcio virtuale. E sembra proprio che quest’ultimo nome possa sostituire l’oramai marchio internazionale. Come lo sappiamo? Grazie alla registrazione di un trademark presso l’ufficio preposto, come testimoniato da un tweet che trovate poco più in basso.

Stando alle attuali informazioni in nostro possesso, dunque, il prossimo anno PES potrebbe non comparire più nei negozi. Al suo posto si potrebbe trovare eFootball, a sottolineare il calcio virtuale. Il logo sembrerebbe praticamente identico a quello già utilizzato per le versioni precedenti del simulatore calcistico. Si tratterebbe di un cambio epocale, che segnerebbe di conseguenza un cambio di passo storico. La serie infatti, al pari di FIFA, è una delle più conosciute a livello internazionale, anche se in realtà a livello di brand c’è sempre stata un po’ di confusione in base alle varie zone del mondo, con i primi titoli che in Giappone hanno continuato a mantenere la nomenclatura Winning Eleven, anche nel momento di maggiore popolarità del franchise.

Mudar o nome dos seus jogos nunca foi problema a konami, ela já vinha dando indícios desde o efootball PES2020 que mudaria de novo,e parece que realmente a nova geração e novo motor vai gerar um novo nome ao PES2022, registrado em vários países o nome Efootball, gostaram? pic.twitter.com/FUdNlgX5Rr — Renan Galvani🎮⚽️ (@GalvaniRenan) May 6, 2021

Allo stato attuale, ovviamente, non ci sono ancora prove di questo cambio di nomenclatura. D’altronde Konami non ha ancora ufficializzato il prossimo capitolo della serie ed è bene ricordare che il trademark è stato registrato oramai un anno fa. Sicuramente ci saranno delle novità in vista per il prossimo PES: oltre al possibile cambio di nome, infatti, il gioco tornerà quest’anno con un’edizione pensata per le console next gen e per i PC di nuova generazione. Il calcio virtuale, a differenza di quello reale, non si ferma mai. Vi aggiorneremo non appena ci saranno dettagli ufficiali in merito al prossimo capitolo del franchise made in Konami, dunque restate sintonizzati con noi per tutte le prossime informazioni in merito.