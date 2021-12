Final Fantasy 7 Remake, Square ha nascosto il prezzo agli utenti PC

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di raccontarvi comeSquare Enix abbia deciso di portare alcuni suoi giochi su PC al prezzo di 79,99 Euro, allienandosi così alla politica delle console come PS5 e Xbox Series S|X. Uno dei titoli coinvolti è Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che sarà disponibile per PC solamente tramite Epic Games Store. Con la data di uscita davvero vicina (16 dicembre 2021), i pre-order erano stati lanciati nel corso della notte di giovedì, ma nelle ultime ore la pagina del negozio non riporta più il prezzo.

Se si visita la pagina di Final Fantasy 7 Remake sull’Epic Games Store, ora al posto del prezzo compare la scritta “Presto disponibile”. Non c’è nessuna menzione della cifra richiesta dal publisher e sviluppatore nipponico, cosa che invece era presente fino a qualche ora fa. Non sappiamo i motivi della cancellazione: potrebbe essere un errore tecnico, oppure il publisher starebbe pensando di rimandare la data di uscita, anche se è il gioco è previsto per il 16 dicembre 2021, quindi tra poco meno di una settimana.

La scomparsa del prezzo rende però impossibile aggiungere al carrello Final Fantasy 7 Remake. In questo modo Square Enix ed Epic Games non possono abilitare i pre-order del gioco. Al netto dell’errore tecnico o di eventuali slittamenti della release date, dunque, c’è anche da considerare l’ipotesi che il publisher stia pensando di fare una marcia indietro verso questa nuova politica dei prezzi, anche se questa ipotesi viene meno quando buttiamo l’occhio su Steam e sulla pagina di Forspoken: il titolo di Luminous Productions è infatti ancora listato a 79,99 Euro sul client di Valve.

Errore o no, ripensamenti oppure un improvviso ritardo nella consegna della build, Final Fantasy 7 Remake per PC è sicuramente un mistero. L’unica cosa da fare è attendere una press release dedicata da parte di Square Enix, che ci aiuti a far luce sulla vicenda e a capire i motivi di questo stop ai pre-order decisamente inaspettato.