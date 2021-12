Square Enix: i prezzi dei nuovi giochi sono altissimi, la community è furiosa

Square Enix ha sicuramente saputo far parlare di sé nel 2021. Nel corso di quest’anno, infatti, ha rilasciato e svelato dei titoli che la community ha accolto e accoglierà a braccia aperte. Tra questi, ad esempio, abbiamo Life is Strange: True Colors, il terzo capitolo della saga atteso dai fan da anni che ha anche vinto un premio ai The Games Awards. Anche altre opere dell’azienda sono uscite vincitrici dai TGA, tra cui Marvel’s Guardians of the Galaxy e Final Fantasy XIV, per cui è indubbio che gli sforzi di Square Enix non sono stati vani. Nonostante ciò, pare che di recente la compagnia stia imboccando una strada che all’utenza non va a genio.

Nelle ultime ore la community sta esprimendo il suo dissenso circa le ultime scelte che concernono i nuovi titoli targati Square Enix. In particolare, parliamo di Forspoken e Final Fantasy 7 Remake Intergrade (annunciato su PC), mostrati entrambi ai The Game Awards assieme alla loro data d’uscita. Ciò che lamentano i fan non riguarda i giochi in particolare, e anzi, questi sono attesi da lungo tempo e i nuovi trailer hanno fatto salire ancora di più l’hype ai giocatori.

Il problema in tutto ciò riguarda il prezzo di listino di queste due opere: su tutte le piattaforme, infatti, il costo di entrambe è già stato reso disponibile al pubblico ed è di ben 80 euro. Questo è decisamente più alto delle solite cifre che vediamo anche per dei tripla A, i quali solitamente non superano i 60 euro.

Gli utenti sono furiosi, e stanno criticando aspramente la scelta di Square Enix: per la compagnia, che nel corso di quest’anno si era costruita una nomea ancora migliore di quella che aveva in precedenza, potrebbe essere in arrivo un periodo piuttosto buio, vedendo come stanno andando le cose.