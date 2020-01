Final Fantasy 7 Remake: il nuovo trailer svela Red XIII

Aprile 2020 sarà un mese molto interessante e parte del merito è del nuovo vecchio gioco di Square Enix: Final Fantasy 7 Remake. Il gioco di ruolo ci permetterà di rivivere in un nuovo formato le avventure di Cloud e dei suoi compagni. Ora, possiamo farci un’idea ancora più precisa della qualità del titolo grazie a un nuovo lungo trailer, che potete vedere poco sotto, che mette in mostra Red XIII, oltre alla Theme Song composta da Nobuo Uematsu.

Il filmato propone una lunga fase narrativa, con filmati che mostrano moltissimi personaggi. Il video ci permette di vedere uno degli incontri tra Cloud e Sephiroth, oltre che una panoramica su vari antagonisti della Shinra. Possiamo anche vedere una sequenza di combattimenti, che mostrano ancora una volta l’evocazione Chocobo e Moguri in azione.

Final Fantasy 7 Remake è un gioco di ruolo d’azione in tempo reale ma proporrà anche una modalità di combattimento Classica che permetterà di gestire tramite ATB le mosse speciali del personaggi (oggetti, magie, attacchi potenti, invocazioni e via dicendo) mentre il computer si occupa di muoverli e farli attaccare con il colpo base. Final Fantasy 7 Remake non includerà l’intero gioco originale ma solamente una parte: attualmente non abbiamo informazioni precise sui seguiti.

Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 10 aprile 2020 in esclusive temporale per PlayStation 4. Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Vi ha convinto, oppure non siete interessati al nuovo / vecchio gioco di Square Enix?