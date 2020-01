Kingdom Hearts 3 Final Mix arriverà su PC e PS5? Ecco la risposta di Square Enix

Kingdom Hearts 3 è stato un grande successo per Square Enix e la saga, nella sua interezza, è ormai al centro dell’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Il terzo capitolo numerato riceve oggi il DLC ReMind (in versione PS4, quella Xbox One arriverà il 25 febbraio), ovvero la prima e ultima espansione per il gioco. Inoltre, è disponibile anche un update per tutti che include nuovi/modificati filmati, un paio di Keyblade e abilità aggiuntive. Tutto questo, nei vecchi capitoli, era normalmente proposto in una versione Final Mix: possibile quindi che arrivi proprio un’edizione di tal tipo?

Il pubblico l’ha chiesto a Square Enix in occasione di un Q&A su Twitter. Ecco la risposta ufficiale, in traduzione: “Non abbiamo piani al momento, ma se dovesse approdare su altre piattaforme in futuro, allora c’è una possibilità, ma non sto pensando al fatto di farle diventare un ‘Final Mix’.”

Una risposta un po’ generica, a primo acchito, ma che ha attirato l’attenzione del pubblico per quel “altre piattaforme”. La mente dei fan è quindi volata subito verso la già chiacchierata (e tutt’altro che impossibile) versione PC, ma anche verso una versione per next-gen, in particolar modo PlayStation 5. Ovviamente, nel caso nel quale Kingdom Hearts 3 dovesse approdare sulla prossima generazione, si tratterebbe di una’edizione onnicomprensiva di tutti gli update e del DLC, una sorta di versione Final Mix agli occhi di molti.

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di speranze dei fan. L’unica certezza in questo momento è il Kingdom Hearts Project Xehanort, nuovo titolo in arrivo nella primavera 2020: potete trovate tutte le informazioni a riguardo nel nostro articolo dedicato.