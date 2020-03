Final Fantasy 7 Remake rinviato? Nuovi aggiornamenti da Square Enix

Purtroppo a causa dell’attuale pandemia di coronavirus (COVID-19) numerosi eventi del mondo gaming sono stati cancellati o rinviati e l’uscita di nuovi giochi sta correndo i medesimi rischi. Secondo Square Enix il virus sta avendo un forte impatto anche sull’imminente uscita di Final Fantasy 7 Remake, prevista per il 10 Aprile. Con un comunicato di poche ore fa, la casa di sviluppo giapponese fornisce ai fan nuovi aggiornamenti sull’uscita del JRPG.

Due giorno fa su Twitter Square Enix aveva rassicurato gli amanti di Final Fantasy 7 Remake sull’eventualità di un rinvio, confermando che l’uscita del gioco del 10 Aprile sarebbe avvenuta nonostante l’attuale situazione. Purtroppo la casa di sviluppo giapponese aveva anche fatto sapere che probabilmente al lancio non vi saranno sufficienti copie disponibili per tutti i videogiocatori; Square Enix sta comunque lavorando duramente per garantire a quante più persone possibili di giocare sin dal 10 Aprile. Ecco che come avevano allora promesso, oggi hanno fornito ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ecco che poche ore fa Square Enix ha pubblicato nuovamente sul suo profilo Twitter un’immagine contenente il seguente messaggio:

Come avrete visto, all’inizio di questa settimana abbiamo condiviso la notizia che la pandemia COVID-19 avrà un impatto sempre maggiore sul panorama della distribuzione e della vendita al dettaglio in Europa, Australia e nelle Americhe al lancio del 10 aprile.

Grazie per tutti i vostri commenti in risposta al messaggio che abbiamo pubblicato a questo proposito. Stiamo passando tutte le vostre domande e commenti ai team competenti di queste zone in modo da potervi aggiornare ulteriormente la prossima settimana.

Come già comunicato precedentemente, il lancio di Final Fantasy 7 Remake rimane confermato per il 10 aprile.

Grazie per la vostra pazienza e, cosa più importante, vi preghiamo di tenervi al sicuro.