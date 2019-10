Final Fantasy XIV: trailer del nuovo Raid ispirato a Nier Automata

Square Enix annuncia tutti i contenuti della prima patch di Final Fantasy XIV, accompagnata dal trailer dell'attesissimo dungeon ispirato a Nier Automata

Dopo il lancio dell’ultima importante espansione Shadowbringers, è in arrivo nel mondo di Final Fantasy XIV un nuovo grande aggiornamento, in uscita il 20 ottobre, pronto a portare un sacco di contenuti all’interno dell’MMO in continua evoluzione ed espansione.

Ad annunciarlo è stata proprio Square Enix, che oltre a una nota dove trovare l’elenco di tutte le novità che verranno introdotte, ha rilasciato il trailer della Patch 5.1 che include l’attesissimo Raid YoRHa: Dark Apocalypse, che si ispira al mondo e ai personaggi di Nier: Automata ed è progettato da Yoko Taro e Yosuke Saito stessi.

All’interno del nuovo Raid da 24 giocatori, si andrà ad esplorare il Dungeon chiamato The Copied Factory dove si troveranno le macchine che popolano il mondo di Nier: Automata. Come si può vedere dal trailer l’aspetto generale è stato fedelmente ricreato nel mondo di Final Fantasy XIV, comprese le armi e i tipici costumi usati da 2B.

C’è molto di più però all’interno di questa nuova Parch 5.1. Tra le novità troviamo: nuove missioni principali, il New Game Plus che riguarderà le principali missioni degli scenari Heavensword, Stormblood e Shadowbringers; la nuova prova Hades (Extreme), nuove missioni Beast Tribe, la nuova mappa PvP Frontline, nuovo Dungeon The Grand Cosmos, il nuovo Gold Saucer GATE, il sistema fellowship per la community e infine sono stati fatti dei miglioramenti per quanto riguarda il crafting e la raccolta.