NieR: Automata supera i 9 milioni di copie vendute

NieR: Automata, il popolare action RPG di Square Enix, ha superato i nove milioni di unità vendute a livello globale. L'annuncio arriva a soli 10 mesi dal precedente traguardo di otto milioni, segnando un incremento di un milione di copie in meno di un anno.

Il gioco, originariamente lanciato per PlayStation 4 nel febbraio 2017, ha visto una progressiva espansione su diverse piattaforme. Dopo il debutto su PC via Steam e Xbox One, NieR: Automata è approdato anche su Nintendo Switch nell'ottobre 2022 con "The End of YoRHa Edition".

Questo successo continuo dimostra la longevità e l'appeal duraturo di NieR: Automata, che continua ad attirare nuovi giocatori anche a distanza di anni dal suo lancio iniziale. La versatilità multipiattaforma e le diverse edizioni speciali hanno contribuito a mantenere vivo l'interesse per il titolo, confermandone lo status di fenomeno videoludico.

NieR: Automata rappresenta un capitolo affascinante nella storia dei videogiochi, radicandosi in una tradizione di narrazione complessa e filosofica che caratterizza l'opera del suo creatore, Yoko Taro. Questo titolo, pur essendo un sequel, affonda le sue radici in un universo narrativo che risale al 2003 con il gioco "Drakengard".

Un aspetto peculiare di NieR: Automata è la sua colonna sonora, composta da Keiichi Okabe: la musica del gioco ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha contribuito significativamente all'atmosfera unica del titolo. Molti fan considerano la soundtrack di NieR: Automata addirittura come una delle migliori mai create per un videogioco.

Infine, è interessante notare come NieR: Automata abbia influenzato la cultura pop oltre i confini del gaming. Il design dei personaggi, in particolare quello di 2B, ha ispirato numerosi cosplay e fan art, diventando un'icona riconoscibile anche al di fuori della comunità dei videogiocatori.