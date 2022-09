Qualche istante fa è terminato il nuovo Nintendo Direct dove, tra i molteplici annunci, gli appassionati della grande N di Kyoto hanno potuto godere di tante novità in arrivo su Switch. Uno dei momenti più eclatanti della diretta, però, è stato l’annuncio di Fire Emblem Engage; un nuovo capitolo principale che segnerà il ritorno di questa storica saga strategica sulla console ibrida di Nintendo.

Il gioco ha avuto l’arduo compito di aprire le danze in quest’ultimo Nintendo Direct con un trailer della durata di poco più di tre minuti in cui si è visto molto. La prima cosa che possiamo notare è il ritorno dello stile artistico che aveva già debuttato nel precedente capitolo della serie uscito sempre su Nintendo Switch: Fire Emblem Three Houses. La cosa più interessante però, e che avrà fatto sicuramente sussultare gli storici fan del brand, è il ritorno di alcuni personaggi che hanno costruito il mito di questo franchise.

Fire Emblem Engage, infatti, poggia le proprie basi su un sistema di evocazioni che permetterà di rivedere vecchie conoscenze della serie. Tra queste possiamo vedere alcuni eroi del calibro di Mart, Sigurd e Celica, ma siamo sicuri che il titolo sarà ricco di sorprese su questo lato. Nel filmato d’annuncio possiamo vedere anche una sequela di sezioni di gameplay, che confermano molte delle basi che hanno fondato questa storica saga.

Chiudiamo con le informazioni che i fan del franchise aspettano con più trepidazione: la data di lancio di questo nuovo capitolo. Fire Emblem Engage uscirà il prossimo 20 gennaio 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Insieme alla versione standard del gioco, questo nuovo capitolo si presenterà sugli scaffali dei negozi anche in una versione speciale chiamata Divine Edition, la quale includerà vari contenuti da collezione come un artbook e cartoline. Su questa edizione però dovranno essere svelati tutti i segreti, e ci aspettiamo che Nintendo lo faccia nel prossimo futuro.