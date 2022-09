I fan Nintendo aspettavano un nuovo Direct ormai da mesi. Dopo l’assenza nel periodo di giugno, finalmente la compagnia nipponica ha svelato quelli che sono i propri piani per quanto riguarda i prossimi mesi e oltre. L’ultimo Nintendo Direct corposo fu trasmesso lo scorso febbraio, e fino a oggi gli appuntamenti comunicativi di Nintendo si sono limitati a raccontarci giochi singoli o esperienze indie, ma ora finalmente abbiamo potuto godere di tanti annunci diversi che ricapitoleremo insieme in questo articolo.

Nintendo Direct: tutti i giochi annunciati

Fire Emblem Engage

Il Nintendo Direct si apre con l’annuncio del nuovo Fire Emblem Engage, una nuova avventura per la serie strategica di Nintendo. Oltre a un fantastico trailer in CGI, vediamo anche parti di gameplay in cui si intravedono alcune nuove meccaniche. Il nuovo Fire Emblem uscirà il 20 gennaio 2023.

It Takes Two

Il vincitore dell’ambito GOTY 2021 arriva anche su Nintendo Switch. Parliamo ovviamente di It Takes Two, il titolo narrativo multiplayer che ha unito milioni di giocatori in tutto il mondo.

Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse

Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, gioco nato su Wii, si ripresenta su Nintendo Switch con un trailer ricco di orrore. Il titolo arriverà nel corso dei primi mesi del 2023.

Tunic

Oltre a It Takes Two, anche Tunic sta per debuttare su Nintendo Switch. Parliamo di un gioco pesantemente ispirato dai classici The Legend of Zelda, ma allo stesso tempo saprà stupirvi con una serie di idee originali.

Front Mission Remake

I remake dei primi due remake di Front Mission tornano a mostrarsi con un breve filmato che mettono il focus sul gameplay dei titoli. Oltre a questo, il Nintendo Direct annuncia che è in arrivo anche il remake del terzo capitolo di questa saga di strategici con i mech.

Octopath Traveler 2

Dopo un primo capitolo che ha ammaliato tutti sotto l’aspetto visivo, Square Enix ha annunciato Octopath Traveler 2. Il meraviglio JRPG con più protagonisti e linee narrative diventa quindi una serie con questo secondo capitolo annunciato a sorpresa. Il sequel uscirà il 24 febbraio 2023.

GoldenEye nel servizio Online

Insieme a una carrellata di nuovi giochi della generazione Nintendo 64, è stato annunciato l’arrivo di un titolo molto speciale. Parliamo di 007 GoldenEye, il quale verrà supportato anche dal multiplayer online.

Pikmin 4

Lo aspettavamo da anni, e finalmente è qui! Pikmin 4 è stato annunciato da Shigeru Miyamoto, il quale ci ha introdotti in un primo teaser molto breve che ha messo in mostra anche qualche prima novità. Il titolo non arriverà prima del 2023, ma la notizia di un nuovo capitolo principale della serie è sicuramente tra le migliori.

Bayonetta 3

Dopo essere tornato sulle scene qualche mese fa, Bayonetta 3 torna in modo prorompente con tutta la sua frenesia e le sue follie. Manca poco al lancio del gioco, che ricordiamo è atteso per il prossimo 28 ottobre.

Master Detective Archive Raincode

Se amate i giochi investigativi e le atmosfere prettamente da anime giapponese, tenete d’occhio questo Master Detective Archive Raincode, una nuova IP che debutterà nel 2023 prima su Switch.

Resident Evil Village, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 su Switch

Dopo oltre un anno dal suo lancio originale, Resident Evil Village sta per arrivare anche su Nintendo Switch. Come accaduto con il settimo capitolo anche Village sarà giocabile in cloud, insieme ai remake del secondo e del terzo capitolo.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Nintendo Switch vedrà anche il ritorno di Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, un remake del classico uscito originariamente su Nintendo Wii.

Oltre ai titoli menzionati, il Nintendo Direct ci ha mostrato in rapida successione anche i seguenti titoli:

Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake

Fitness Boxing

Oddballers

Story of Season a Wonderful Life

Fae Farm

Theatrhythm Final Bar Line

Rune Factory 3 Special

Various Daylife

Factorio

Ib

Harvestella

Sifu

Crisis Core Final Fantasy 7

Radian Silvergun

Endless Dungeon

Tales of Symphonia Remastered

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Finalmente ci siamo, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il nome del sequel di Breath of the Wild. Oltre a una nuova ondata di sezioni di gameplay scopriamo anche la data di lancio: 12 maggio 2023.

Con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è concluso questo Nintendo Direct ricco di tanti annunci, aggiornamenti e novità. Tutto questo arriverà su Nintendo Switch nell’arco dei prossimi mesi, ma qual è stato l’annuncio che ha saputo emozionarvi di più?