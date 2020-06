Fly Punch Boom! | Recensione a suon di colpi speciali

La speranza divampa e i cuori si accendono quando si parla di interpretazioni umoristiche degli stereotipi anime, specie se a farlo è un’opera dinamica come l’italianissimo Fly Punch Boom! di Jollypunch Games. Se, come me, siete cresciuti a pane e Dragon Ball vi ricorderete di certo i suoi scontri nel cielo aperto che era impossibile seguire per l’occhio umano. Eppure tra una cosa e l’altra, la tradizione videoludica animata è stata forgiata dai nostri pomeriggi su Budokai e Budokai Tenkaichi.

Ed è a quelle ore spese a spaccare i bottoni sui nostri controller che si fonda Fly Punch Boom!, privo di qualsivoglia personaggio anime stereotipato ma pieno di bizzarri individui da cui vi aspettereste di tutto tranne che mosse finali spacca mondi. Eppure è questo il bello: l’inaspettato e l’humor satirico. Non a caso, come ammettono gli stessi sviluppatori, il gioco nasce dalla visione di Kung Fu Panda 3. Non a caso il match finale del film sta davvero bene con Ultimate Battle di Dragon Ball Super.

Tornando alla nostra analisi, nella sua esecuzione Fly Punch Boom! è un gioco estremamente semplice che prende molta della sua anima da Super Smash Bros: combattenti (IA o umani) di varie scuole di combattimento si affrontano in arene volanti dove uscire fuori dai limiti della mappa significa K.O. In Fly Punch Boom! però ogni arena presenta un design unico e irto di pericoli/interazioni, dove un’innocente piramide o un mare azzurro possono nascondere laser giganti, squali assassini e chissà quale altra zona misteriosa. Come se non bastasse, potrete anche prendere qualsiasi oggetto di dimensioni giganti e lanciarlo letteralmente verso l’avversario e viceversa, creando i tanto amati “scontri apocalittici” dalla forte devastazione urbana.

Seguaci della filosofia di Toriyama, i ragazzi di Jollypunch Games hanno voluto dotare i loro personaggi di aure capaci di farli volare nel cielo a velocità supersoniche, mezzo principale con cui potrete ingaggiare i vostri avversari. Infatti non ci sono vere e proprie mosse da eseguire eccetto quella finale, il trucco sta nel riuscire a ingaggiare il nemico prima di lui, in modo da riempirlo di pugni e spingerlo ai confini dell’arena con un mega pugno. Nel malaugurato caso in cui il vostro avversario sia abbastanza abile e vi venga addosso, entrerete in un combattimento a la “Sasso Carta Forbice” dove potrete Colpire, Contrattaccare o effettuare una Presa. Ognuno di essi può sovrastare l’altro, similmente agli Impeti dei vecchi Budokai su PlayStation 2, sfruttando il classico triangolo come legante.

La chicca sta che in questa equazione a tre entrano in gioco molti altri fattori, come i power up di alcuni eroi specifici, la forza della propria aura e la velocità con cui si può premere un determinato bottone prima di cedere alla fatica. Sono quei piccoli momenti di potenza e adrenalina su cui si basa Fly Punch Boom!, tanto da riuscirci dannatamente bene e diventare una droga. L’effetto si duplica nel caso abbiate amici disposti a rivivere le faide di quando la vostra onda energetica superava la loro, potendo giocare in multigiocatore locale o online. Ma se siete più solitari non dovrete preoccuparvi: il gioco propone diverse modalità singleplayer dedicate allo sblocco di personaggi e riconoscimenti.

Ciò che manca a Fly Punch Boom! è nei dettagli, nella consapevolezza dei propri mezzi all’interno dell’alchimia di gioco. Le musiche sembrano quasi tagliate fuori da anime shonen di stampo classico, i personaggi hanno tutti le loro specializzazioni e stranezze e tutto sommato è gradevole da guardare. Ma la gestione della telecamera è fin troppo caotica con i vari zoom in e out, il controllo del volo può dare qualche problema e il teletrasporto è una funzione utile ma confusa nella direzione di riapparizione. Dettagli che esulano dal cuore del gioco ma che tutto sommato inficiano nella godibilità generale, specialmente se siete davanti al divano con un paio di amici e alcuni di voi hanno una vista non proprio eccellente.

Ma c’è davvero così tanto cuore e ingegno in Fly Punch Boom! che si riesce a perdonargli facilmente ogni mancanza in nome del divertimento, perfino quando quel suino sgravato diventa una palla gigante che prende metà mappa. La soddisfazione di sparare una mossa finale in faccia all’avversario, per poi vederlo subire la forza inerziale del colpo, è una goduria a cui è difficile rinunciare anche quando si decanta la vittoria davanti ai propri compagni (o ex compagni) di gioco. Sono piccole gioie direttamente dal nostro animo più giovane e appassionato, quello che tutto sommato vive ancora sotto tutte le esperienze cinematografiche/realistiche/impegnate dei tempi moderni. Perché, ammettiamolo, vogliamo solo premere bottoni per lanciare il colpo più grosso e devastante a disposizione.