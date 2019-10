Fortnite 10.40.1: tutte le novità dell’aggiornamento, Stagione 10 prolungata di una settimana

L'aggiornamento di Fortnite 10.40.1 è finalmente arrivato. Ecco tutte le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

La Stagione 10 è agli sgoccioli e gli appassionati sono in attesa delle ultime novità in arrivo con l’update di Fortnite 10.40.1. Questo aggiornamento, come il numero già fa intuire, non è particolarmente corposo, ma segue quello della precedente settimana che aveva introdotto varie novità. Non perdiamo però altro tempo e scopriamo nel dettaglio tutto quello che è stato aggiunto all’interno della Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Per iniziare, è stato annunciato che la Stagione 10 è stata prolungata di una settimana. All’interno della Battaglia Reale troviamo la missione Tempo straordinario Eroi senza tempo che sarà disponibile a partire dal martedì 8 ottobre (ore 14.00) fino a domenica 13 (ore 20.00). A livello di contenuti, l’unica differenza è che è stato tolta dal magazzino la Pistola a focile.

Nella Modalità Creativa, invece, è stata aggiunta la galleria Meteora (oggetti Meteora, Nucleo meteora, particelle Meteora). Infine, Fortnite 10.40.1 introduce per Salva il Mondo le seguenti novità:

un nuovo martello “Schianto surrond”

la pala da becchino

l’incarico Scorta Ritmobot per ottenere la schermata di caricamento Mettiti in marcia per il tuo armadietto

Ci sono poi le classiche modifiche minori a bug e glitch: ecco l’elenco completo. Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 10.40.1? Vi ha convinto?