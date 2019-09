Fortnite 10.40: tutte le novità dell’aggiornamento

Fortnite 10.40 è finalmente disponibile: ecco tutte le novità dell'aggiornamento per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

La Stagione 10 del Battle Royale di Epic Games è sempre più vicina alla propria conclusione. Già sappiamo che la Stagione 11 ci riserverà qualche sorpresa, come l’introduzione dei bot, ma già con l’update odierno arriva qualche cambiamento sostanziale. Infatti, l’aggiornamento di Fortnite 10.40 ha promesso novità legate al matchmaking, oltre al solito insieme di aggiunte per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Vediamo insieme tutto quello che ci aspetta con Fortnite 10.40.

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, arriva una nuova playlist nella quale l’obiettivo è raggiungere la fine il più velocemente possibile eliminando tutti i bersagli lungo il percorso. È possibile condividere il proprio tempo migliore con l’hashtag #FortniteCombine. È stata inoltre introdotta una nuova zona Fenditura: Periferia Astrale dove la pioggia di stelle cadenti porta anche bottino. Viene inoltre introdotta la Modalità a Tempo Zone Wars (singolo giocatore, no rigenerazione) che ci permette di simulare la fase finale di una Battaglia Reale con però una zone in movimento di piccole dimensioni. Ci sono 4 versioni di Zone Wars:

Zone Wars: Colosseo – isola aperta che richiede rapidità di costruzione

Zone Wars: Deserto – ci saranno molte armi e richiederà grande movimento

Zone Wars: Lungo il fiume – si scende lungo il fiume con una serie di piattaforme di lancio e un percorso della tempesta perfettamente regolare

Zone Wars: Vortice – basata su terreni montuosi, con cambi di quota molto netti da zona a zona

Ricordiate che le sfide di Batman sono ancora attive!

La Modalità Creativa ci dà invece accesso alle Zone Wars sotto forma di MAT con un bundle sfida Zone Wars da prendere nel Negozio oggetti per avere i costumi Zona calda e Zona pericolo. Completando le sfide si sbloccano ricompense aggiuntive. Ci sono poi Dispositivi e galleria oggetti da brividi con zucche, fantasmi, lapidi e case stregate. Sono state aggiunti anche Dispositivo Torcia e luci personalizzate. Infine è possibile usar il Personalizzatore creature che ti permette di posizionare direttamente le singole creature.

All’interno di Salva il Mondo, infine, sono state introdotte una serie di mini incarichi senza tempo che ci fanno ottenere biglietti Mettiti in marcia e oro. Inoltre c’è ancora una missione per la Stazione Radio: questa volta è il turno di Quinn. Ci sono come sempre tutta una serie di correzioni minori che potete trovare sul sito ufficiale.

Diteci, cosa ne pensate delle novità dell’aggiornamento di Fortnite 10.40? Vi convincono, oppure per quest’ultimo periodo della Stagione 10 vi aspettavate qualcosa di diverso?