Fortnite 11.40: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

È stato un periodo duro per i fan del battle royale di Epic Games. A causa delle vacanze natalizie, gli sviluppatori non hanno rilasciato alcun update per il gioco sin da dicembre: dopo circa un mese, però, è finalmente disponibile l’aggiornamento di Fortnite 11.40 che propone tutta una serie di novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Per iniziare, per quanto riguarda la Battaglia Reale, è stato introdotto il Mutamento, un nuovo sistema che permette ai giocatori di “evolvere” le proprie armi in una versione “pesante” tramite le Macchine del potenziamento. Attualmente funziona solo con il fucile d’assalto, ma è possibile che questa funzione venga ampliata verso altre armi. Ovviamente questo significa che è tornato in gioco il fucile d’assalto pesante. Sono inoltre stati aggiunti i seguenti oggetti al Laboratorio della battaglia: Pistola a focile (Comune e Non comune), Granata a onda d’urto, Granata a impulsi.

Con l’aggiornamento di Fortnite 11.40, inoltre, vengono aggiunte le seguenti novità per la Modalità Creativa: Gallerie villaggio (variante e innevato), Isola Ferro di cavallo. Infine, vediamo tutto quel che di nuovo vi è per Salva il Mondo: è stata introdotta la Serie di incarichi Giocattoli Ribelli (a partire dall’01.00 del mattino di domani, 16 gennaio) e i personaggi “Jilly Tazzina” e “Regina dei ghiacci”. Inoltre è disponibile la consegna speciale Sfida di Frostnite: dovremo difendere i distributori di Blub per sbloccare il fucile di precisione Frostbite.

Come sempre, ci sono poi una serie di correzioni di bug e glitch, che potete vedere sul Trello ufficiale. Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 11.40? Dopo questa lunga attesa vi ha convinto, oppure vi aspettavate qualcosa di ben diverso?