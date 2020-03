Fortnite 12.10: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

Un po’ a sorpresa, Epic Games ha annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento del suo battle royale. Fortnite 12.10 è infatti finalmente disponibile e introduce tutta una serie di novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. La Stagione 2 del Capitolo 2 è ormai in corso da un paio di settimane e i fan stanno apprezzando quanto introdotto: ovviamente, però, siamo solo all’inizio ed è fondamentale che gli sviluppatori convincano gli appassionati della bontà di questa season. Non perdiamo però altro tempo e vediamo tutte le informazioni legate all’update odierno.

Per quanto riguarda Salva il Mondo di Fortnite 12.10, prima di tutto, sono ora disponibili costumi e dorsi decorativi impostabili nell’armadietto di Casa Base che viene gestito in modo indipendente dalla Battaglia Reale. Viene poi inserito l’Arco Nubifragio, in stile steampunk, che rilascia una nube di vapore all’eliminazione degli abbietti. Sarà aggiunto anche il personaggio Jonesy Seguigio da Guerra con il vantaggio Zaino (aumenta di 1 le cariche massime della Granata a frammentazione). Troviamo poi il Lama Spia che dà accesso al set armi Spia. Tra le nuove sfide di WarGames abbiamo: Stregato e Invasione.

Infine, scopriamo quanto di nuovo c’è nella Modalità Creativa di Fortnite 12.10. Prima di tutto, ci sono aggiornamento sull’accessibilità: facendo doppio clic su un prefabbricato o su una galleria si possono esplorare i relativi oggetti, selezionabili individualmente. Sono state poi aggiunte le “uova pr-ovette” e corretti tutta una serie di bug. Potete vedere l’elenco completo a questo indirizzo.

Per ora, non sono state indicate modifiche alla Battaglia Reale. Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Epic Games? Ritenete che gli sviluppatori abbiano fatto un buon lavoro, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?