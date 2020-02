Fortnite: ecco il trailer della Stagione 2 con tutte le novità

Nel corso degli ultimi giorni si sono susseguiti senza alcuna sosta diversi teaser dedicati alla seconda Stagione di Fortnite. Questi indizi, apparentemente slegati l’uno dall’altro, finalmente hanno preso senso grazie al trailer di annuncio della Stagione 2. Insieme al nuovo trailer, sono state rilasciate tutte le novità che saranno introdotte con l’update 12.00 durante questa nuova seconda stagione, ne abbiamo parlato all’interno di questo articolo.

Il trailer si apre mostrando il nascondiglio delle Isole Squalo che fa da base operativa a un gruppo di agenti molto particolari. Questi nuovi personaggi vengono velocemente presentati con una carrellata a partire da Meowscles, il braccio del gruppo di agenti, per poi passare al mastermind Midas e a Maya, un’esperta del travestimento.

Il trailer continua offrendo ai giocatori un’idea delle tematiche Spy della nuova stagione. Sembra infatti che l’isola sia stata invasa da due gruppi di agenti segreti, i membri Ghost e Shadow. Inoltre vengono mostrate le numerose novità introdotte con l’aggiornamento 12.00, comprese alcune delle skin che saranno disponibili per i giocatori che acquisteranno il Battle Pass, compresa quella di Deadpool.

Sembra che finalmente Fortnite stia per ricevere una nuova ventata d’aria fresca a partire dal nuovo update, con la speranza per gli appassionati che la nuova stagione risulti più virtuosa rispetto a quella passata che non ha entusiasmato del tutto i giocatori del titolo Epic. Cosa ne pensate del trailer, e dei nuovi contenuti della Stagione 2 di Fortnite? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.