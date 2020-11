Fortnite 14.50: tutte le novità dell’aggiornamento

Ogni giorno che passa siamo sempre più vicini alla Stagione 5 di Fortnite. In questo momento, però, dobbiamo solo preoccuparci dell’aggiornamento di Fortnite 14.50. Il nuovo update è infatti in arrivo questa mattina e, ora, conosciamo le novità che saranno introdotte. Mentre scriviamo queste righe, infatti, Fortnite non funziona: il battle royale è offline per introdurre tutte le modifiche della patch per le modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Pronti a scoprire ogni dettaglio?

Prima di vedere ogni dettaglio, sottolineiamo che, come annunciato da Epic Games, i giocatori PS4 riceveranno l’update in ritardo: nel frattempo, potranno continuare a giocare con la versione 14.40

Fortnite 14.50 | Salva il Mondo

Per iniziare, vediamo le novità introdotte con l’aggiornamento di Fortnite 14.50 nella modalità PvE Salva il Mondo. Purtroppo è una settimana abbastanza fiacca, con l’aggiunta di sole due armi da fuoco:

Mitragliatrice Leggera Candy Corn: 6 novembre 2020

Predatore Metallico: 13 novembre 2020

Modalità Creativa | Aggiornamento

Ora, invece, vediamo i dettagli legati alla Modalità Creativa. Prima di tutto, però, vi ricordiamo che con questo update Epic Games ha disattivato il matchmaking per i party, a causa di un problema ancora non risolto. Per il resto, gli sviluppatori hanno aggiunto le seguenti funzioni:

I creatori hanno ora a disposizione fino a 150 canali da utilizzare per le loro isole!

Il dispositivo Pulsante dispone ora di un’opzione relativa al tempo di interazione per ritardarne l’attivazione.

Il dispositivo Pulsante condizionale può essere azionato da remoto mediante attivatori

Inoltre, sono state inserite correzioni di bug dedicati alle seguenti sezioni:

Isole

Gioco

Oggetti e armi

Strumenti creativa e telefono

Prefabbricati e gallerie

Dispositivi

Potete trovare tutti i dettagli nella pagina ufficiale.

Battaglia Reale | Update 14.50

Come sempre, la Battaglia Reale è la modalità con più novità in arrivo.

Nuove skin ed elementi cosmetici

Iniziamo prima di tutto vedendo le nuove skin in arrivo, condivise come sempre in anticipo dal noto dataminer Hypex. Possiamo trovare due super-cattivi dell’universo narrativo di Batman: Poison Ivy e The Joker. Troviamo inoltre un amato personaggio della stagione 3: Mida, che ritorna con la skin Rex. Parlando poi di costumi rari, abbiamo anche Indigo Kuno e Cloud Striker. Non mancano poi una serie di skin minori, come potete vedere qui sotto.

Ci sono anche una serie di varianti, come potete vedere qui sotto.

Supporto a PS5 e Xbox Series X

L’aggiornamento di Fortnite 14.50 introduce inoltre il supporto a PS5 e Xbox Series X. Il battle royale sarà in grado di raggiungere il 4K e 60 FPS su entrambe le console (1080p su Xbox Series S). Ci saranno inoltre tempi di caricamento più rapidi, grafica e fisica migliorate. Trattandosi di un free to play, sarà ovviamente possibile passare alla versione next-gen completamente gratis mantenendo i propri progressi.

Il Jet-Pack di Iron Man

Un file audio nell’update 14.40 ci aveva già svelato l’arrivo di qualcosa di simile, ma ora è ufficiale. Con il nuovo aggiornamento è stato introdotto un nuovo jet-pack che permetterà di muoversi con più precisione. Secondo quanto indicato da Epic ai content creator (che ricevono alcune informazioni in anticipo), il jet pack sarà recuperabile in vari punti dell’Isola di Fortnite.

Diteci, cosa ne pensate di tutte le novità dell’aggiornamento di Fortnite 14.50 per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa?