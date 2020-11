Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l’update 14.50

Fortnite Stagione 4 è sempre più vicino alla propria conclusione. Mentre la Stagione 5 si appropinqua, Epic Games aumenta il ritmo produttivo, rilasciando sempre più aggiornamenti. Questa settimana tocca all’update 14.50: come sempre, questo significa che Fortnite non funziona; il battle royale è offline da ora (09:00 del 3 novembre 2020) e lo sarà per varie ore, sicuramente.

Fortnite non funziona e non è l’unico: pare infatti che vi siano problemi con la funzione di matchmaking dei party in Modalità Creativa. All’interno dell’update 14.50 non vi sarà una patch correttiva per questo problema, quindi il matchmaking sarà disattivato.

Inoltre, il battle royale è offline e insieme ad esso anche le sfide della modalità Incubo: come segnalato dalla stessa Epic Games tramite l’account Twitter Fortnite Status, un problema ha obbligato gli sviluppatori a farle terminare con un giorno di anticipo. Il team si “scusa per l’inconveniente” e assicura che sta “lavorando su un piano di scuse per i giocatori che hanno subito le conseguenze di questa scelta“. Più informazioni arriveranno più avanti.

Fortnite non funziona, quindi, ma non si tratta di una brutta notizia: l’update 14.50 introdurrà varie novità dedicate alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. In questo momento, purtroppo, non abbiamo un’idea precisa di quello che si aspetta.

Sappiamo che la Stagione 4 di Fortnite si concluderà in una qualche forma con l’arrivo di Galactus, il Divoratore di Mondi. Gli eroi e i super cattivi del mondo Marvel si sono radunati sull’Isola del battle royale, nelle settimane passate, proprio per scendere in campo e combattere una grande battaglia tra bene e male.

Come sempre, vi avvertiremo nel momento nel quale il battle royale tornerà a funzionare. Ripetiamo: Fortnite non funziona dalle 09:00 di oggi, 3 novembre ma non abbiamo un orario preciso di ritorno online. Il battle royale è offline solitamente per tre o quattro ore.