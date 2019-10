Fortnite 2: punti esperienza aumentati, Epic ha ascoltato i giocatori

Fortnite 2 nei primi giorni non donava molti punti esperienza, ma Epic ha ascoltato i giocatori e ha aumentato le ricompense totali di PE.

Fortnite 2 è stato accolto positivamente, in media, dai fan del battle royale di Epic Games. Questo nuovo corso del gioco ha portato con sé tante novità, non solo pratiche (come la nuova mappa o le nuova meccaniche di gioco) ma anche concettuali, come ad esempio la volontà degli sviluppatori di creare un gioco più divertente e che richiede di spendere meno tempo ad accumulare punti esperienza necessari al Pass Battaglia. Peccato che all’atto pratico la situazione era esattamente opposta.

Come segnalato da molti giocatori, infatti, Fortnite 2 rendeva praticamente impossibile raggiungere il livello 100 del Pass Battaglia. Pare però che Epic Games abbia ascoltato il proprio pubblico e sia corsa ai ripari velocemente. Per ora non abbiamo informazioni ufficiali, ma tramite Reddit viene segnalato che i valori dei PE sono nettamente aumentati sia per l’ottenimento delle medaglie giornaliere che per il completamente delle sfide settimanali.

Pare infatti che le medaglie siano passate da 24.000 PE a 96.000 PE. La singola sfida settimanale (tranne quelle della Settimana 1) passerà da 14.000 PE a 52.000 PE. Bisogna inoltre considerare che in alcune situazioni è possibile ottenere un bonus “PE Supercaricati” che triplica punti ottenuti. Ora come ora, quindi, raggiungere il livello 100 del Pass Battaglia e veramente molto più semplice.

Ieri, Fortnite 2 ha visto l’arrivo del primo aggiornamento settimanale, ma purtroppo non ha introdotto nulla di particolarmente interessante, a meno che non siate grandi fan di Salva il Mondo. In ogni caso, potete trovare tutti i dettagli sull’update nel nostro articolo dedicato. Diteci, cosa ne pensate? Ora che Fortnite 2 ha rivisto il sistema di Punti Esperienza vi lancerete nella Battaglia Reale, oppure non è mai stato di vostro interesse?