Fortnite 11.01: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

Arriva finalmente l'aggiornamento di Fortnite 11.01: vediamo insieme le novità della Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

La scorsa settimana Fortnite ha apportato quello che, probabilmente per lungo tempo, sarà ricordato come il più grande update del battle royale. Epic Games ha abbandonato la vecchia isola in favore di una nuova, la quale non solo dà ai giocatori nuovi spazi nei quali puntare alla Vittoria Reale, ma introduce anche nuove meccaniche come la pesca e il nuovo, oltre alla capacità di nascondersi dentro alcuni oggetti (con il rischio di essere sparati in orbita, certo). Oggi, invece, ci ritroviamo tra le mani l’aggiornamento di Fortnite 11.01: vediamo tutte le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Per iniziare, per quanto riguarda la Battaglia Reale e la Modalità Creativa, per questa settimana non ci sono novità di alcun tipo. Epic aveva infatti già confermato ieri che questo aggiornamento si sarebbe concentrato sul Salva il Mondo e sulla risoluzione di alcuni bug e glitch scovati nei primi giorni di Fortnite 2.

Tutte le novità per Fortnite 11.01 si concentrano quindi in Salva il Mondo e includono la missione La Porta per l’Oscurità che ci chiederà di fare una gita da brivido al leggendario rifugio della Quercia Lagnosa, il terzo hotel più infestato di Stoneplankentwine.

C’è poi Willow, il nuovo eroe che si concentra sulle eliminazioni per evocare un Fantasma e sulla perdita di Salute per ottenere forza. È stato introdotto anche il Fucile d’assalto del becchino che spara proiettili di medio calibro e sarà disponibile nel negozio da giovedì 24 fino a l 31 ottobre.

Come sempre, sono presenti una serie di correzioni a bug e miglioramenti delle prestazioni. Potete trovare tutti i cambiamenti apportati con Fortnite 11.01 sul sito ufficiale a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di queste prime aggiunte per Fortnite 2? Vi hanno convinto?