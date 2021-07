Fortnite: appare un misterioso conto alla rovescia, cosa sta per succedere?

Ora che Fortnite si è aggiornato alla più recente versione 17:21, tra le novità inserite nel gioco da parte di Epic Games troviamo un qualcosa che sta facendo speculare parecchio gli appassionati. Di solito siamo abituati che ad ogni aggiornamento, il popolare titolo online si arricchisce con nuovi contenuti, armi e Skin da aggiungere alla propria collezione. Quel che però è stato inserito qualche ora fa è un vero e proprio conto alla rovescia interno al gioco, ma cosa succederà quando il countdown raggiungerà lo zero?

Il conto alla rovescia è stato scoperto per la prima volta nel pomeriggio di ieri, ma non tutti i giocatori sono riusciti a vederlo all’interno del gioco. Poco male, dato che, come sempre nei grandi avvenimenti in Fortnite, il web si è subito riempito di testimonianze e, ovviamente di speculazioni. Sì, perchè al momento attuale oltre al countdown non è specificato in nessun modo quel che dovrebbe accadere nel momento in cui le cifre che corrono a ritroso toccheranno lo zero.

L’unica cosa che sappiamo è che, qualsiasi cosa accadrà, avverrà tra poco più di nove giorni. Più di una settimana di attesa quindi, una discreta quantità di tempo per provare a capire la verità su questo countdown. I vari dataminer non hanno ancora nulla di concreto tra le mani, mentre la speculazione che va per la maggiore al momento tra gli appassionati riguarda un possibile nuovo evento che verrà introdotto all’interno dell’isola del battle royale.

A countdown has started to appear for some people! It seems to end in 10 days from now! (Thanks to @isaacha01507221 for sending me this screenshot in DMs!) pic.twitter.com/3zbprKnnrj — Shiina (@ShiinaBR) July 27, 2021

C’è anche chi pensa alla distruzione di una qualche zona specifica della mappa, cosa che già in passato era accaduta, ma mai preceduta da un gigantesco conto alla rovescia all’interno del gioco. Qualunque cosa accada tenete dritte le antenne, e tra circa nove giorni lo scopriremo di certo.