Fortnite v17:20: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Dopo quasi un mese di pausa Epic Games quest’oggi torna a rilasciare un grosso aggiornamento per Fortnite. Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con il popolare gioco alla versione 17:10, mentre oggi tutti gli appassionati entreranno nella versione 17:20. Per l’occasione il team di sviluppo ha ben pensato di aggiungere al titolo una serie di novità che andremo a scoprire insieme in questo articolo.

Fortnite v17:20 | Tutte le novità

Nuova schermata di caricamento

Come capita spesso, ad ogni aggiornamento importante Epic Games inserisce in Fortnite una serie di nuove schermate di caricamento. Anche con l’avvento della versione 17:20 il titolo di successo si carica con nuove schermate a tema. Questa volta si tratta di screen dai mille colori, davvero molto piacevoli.

Another loading screen! pic.twitter.com/QcH6Yg3VS1 — VastBlast – Fortnite Leaks (@VastBlastt) July 20, 2021

Modifiche nei Loadout

Come promesso da Epic Games all’inizio di questo mese, è stata aggiunta una nuova impostazione dedicata al Loadout. Questa nuova impostazione consente ai giocatori di personalizzare il tipo di oggetti da inserire nei vari slot del proprio inventario.

Nuova Skin Icon Series e modalità

La collezione di Skin Icon Series continua a diventare sempre pi ampia. Nel corso degli anni abbiamo visto tutta una serie di personaggi popolari e artisti provenienti da un po’ tutto il mondo e da tutti i media. Ora è il turno di Bugha, il campione in carica della Fortnite World Cup 2019. Insieme al costume dedicato a questo campione, saranno presenti anche i seguenti tre stili: il dorso decorativo Trofeo di Zoey, il doppio piccone Lame di Bugha e l’emote Ma anche sì.

Oltre a ciò nel nuovo aggiornamento è stata inserita la modalità Late Game Arena di Bugha che sarà presto disponibile nella schermata di selezione della playlist. Questa modalità mette i giocatori nel bel mezzo di partite ad alto tasso di competitività.

Nuove Skin e Cosmetici

Oltre a Bugha, Fortnite si aggiorna anche con una serie di nuove Skin dagli stili più disparati e folli. Come di consueto la scelta da ai giocatori una varietà non da poco, e tra le nuove Skin in arrivo con quest’ultimo aggiornamento ne troviamo alcune davvero fantastiche e fuori dal comune come per esempio: Pepper Throne e Guildedguy,

Nuova Arma

Come avevano preannunciato alcuni dataminer nelle scorse settimane, in questa nuova versione 17:20 di Fortnite troverà spazio anche una nuova arma aliena. Parliamo della Gravity Gun Grab-Itron. Non è ancora chiaro se tale arma sarà già presente fin da subito nell’aggiornamento o se verrà inserita nel corso dei prossimi giorni.

The Grabitron that i leaked a while ago is coming this/next week! pic.twitter.com/FJwKQyGSW8 — HYPEX (@HYPEX) July 20, 2021

Modalità Salva il Mondo

Per festeggiare il quarto anniversario di Salva il Mondo, Epic Games ha pensato di inserire una serie di incarichi e novità atte a celebrare la ricorrenza. Partecipando ai festeggiamenti di compleanno si potrà ottenete il Lama di compleanno. Questi lama festivi contengono vari eroi e progetti delle precedenti stagioni di Salva il mondo. Oltre a questo ci saranno nuovi personaggi come Azalea Clark, Southie Fossile, Dennis Jr, Jess Parasauro e Archeolo-Jess.

In arrivo anche il pacchetto Lok-Bot che offre un nuovo eroe e costume, il dorso decorativo Lok-Blok, il piccone Lok-Pik, le sfide Lok-Bot e la partecipazione a Salva il mondo. Con queste esclusive sfide Salva il mondo si potranno ottenere fino a 1.000 V-buck e 1.000 biglietti Raggi X.

Modalità Creativa

Aggiunti due nuovi dispositivi nella modalità Creativa. Il primo è il Dispositivo Atterramento non Mortale, che consente di controllare ogni aspetto della meccanica Atterramento non mortale (ANM), che stiate organizzando frenetiche partite PvP o combattutissime partite PvE di sopravvivenza. Il secondo è il Dispositivo Disco Volante, un velivolo dotato di quattro posti, funzione di accelerazione, cannone a energia e di un potente raggio traente che può sollevare giocatori e oggetti fisici.

Queste le novità che sarete in grado di trovare in Fortnite in questi giorni, e come al solito Epic Games ha corretto alcuni big e glitch per migliorare il gioco e le varie modalità.