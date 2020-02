Fortnite: scovato un bug che impedisce di muovere il personaggio

Nei game as a service moderni, i giocatori devono spesso fare i conti con bug e glitch di varia natura. I fan di Fortnite, il battle royale di Epic Games, lo sanno bene, ma la maggior parte delle volte si tratta di piccoli problemi o così complessi da attivare che non hanno un vero impatto sulle partite dei normali videogiocatori. Altre volte, invece, creano più di qualche grattacapo, come nel caso di quanto mostrato da un giocatore tramite Reddit.

Come potete vedere qui sotto, dopo aver eliminato un nemico, il giocatore ha cercato di attivare una classica emote di ballo di Fortnite, ma si è presto trovato bloccato sul posto. Tutto quello che poteva fare era ruotare sul posto e usare il piccone: trovandosi sopra un edificio distruttibile, il giocatore ha potuto semplicemente disintegrare la superficie sopra la quale si trovava per liberarsi, ma ovviamente non è una soluzione sempre praticabile (o perché la caduta rischia di ucciderci, oppure perché ci si trova sul suolo).

Purtroppo non ci sono abbastanza informazioni per poter capire esattamente in che modo il bug si sia attivato: sembrerebbe colpa dell’emote, ma non è detto. È anche possibile che il problema sia legato alla superficie sulla quale ci si trova o dal tipo di animazione attivata dall’emote. Per ora non abbiamo risposte definitive.

Nei commenti di Reddit, inoltre, viene detto che in alcune situazioni il personaggio si è bloccato anche senza attivare un’emote: si tratta dello stesso bug o di un altro? Di nuovo, non abbiamo risposte. Epic Games deve di certo analizzare la situazione e risolvere al più presto: non potersi muove anche solo per qualche secondo all’interno di un battle royale significa game over assicurato.