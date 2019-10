Fortnite Capitolo 2: mappa e nomi italiani dei nuovi luoghi

Fortnite Capitolo 2 ha una nuova mappa e nuovi luoghi: ecco i nomi italiani ufficiali e l'immagine dell'isola. Scopriamo ogni dettaglio.

Il battle royale di Epic Games è ormai attivo con tutte le novità introdotte. Fortnite Capitolo 2 ha cambiato molto rispetto alla precedente versione: meccaniche di gioco, armi, conformazione dell’isola e, ovviamente, i luoghi. Le location dell’isola, modifica dopo modifica, sono sempre state iconiche e ora la curiosità è tanta per le novità proposte. Per questo motivo abbiamo svelato la mappa dell’isola di Fortnite Capitolo 2 e abbiamo scoperto tutti i nomi, che vi proponiamo qui sotto.

Ecco l’elenco completo dei nuovi luoghi presenti all’interno di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1:

Scogliere Scoscese

Foschi Fumaioli

Parco Pacifico

Sabbie Sudate

Fattoria Frenetica

Moli Molesti

Borgo Bislacco

Siepi D’agrifoglio

Foresta Frignante

Corso Commercio

Lago Languido

Pantano Palpitante

Brughiere Brumose

Qui sopra potete anche vedere la mappa con i luoghi svelati. Le zone in grigio sono sezioni minori, senza un nome importante, che non abbiamo esplorato. Ciò che ci interessa, per ora, è aver scoperto i nomi di tutti i luoghi e avere una mappa che dia un’idea dei nuovi ambienti di Fortnite.

Possiamo notare che i corsi d’acqua dominano la mappa, congiungendosi al centro. Ora, infatti, possiamo usare veicoli acquatici per muoverci nei fiumi e spostarci da un luogo all’altro. I veicoli sono in grado di sparare, quindi si possono usare per combattere. In acqua possiamo anche trovare dei punti, facilmente individuabili dalla schiuma bianca, nei quali è possibile pescare del bottino usando una canna da pesca, da recuperare nella mappa. La canna da pesca necessita di un singolo slot armi/consumabili.

Diteci, cosa ne pensate della nuova mappa? Vi intriga questa nuova isola di Fortnite Capitolo 2, oppure avete dei dubbi?