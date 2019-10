Fortnite Capitolo 2 Stagione 1: tutte le novità dell’aggiornamento 11.00

Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 è finalmente arrivato. Ecco i dettagli sull'aggiornamento 11.00 per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Dopo due giorni di nulla cosmico (letteralmente), pare arrivato il momento per il battle royale di levare l’ancora e dare il via a Fortnite Capitolo 2, con la sua Stagione 1. Fin ora non ci sono state informazioni ufficiali in merito a quello che ci attende, ma come sempre leaker e dataminer hanno svelato il grosso delle novità. Abbiamo avuto modo di vedere la mappa e tante skin, ma anche di ammirare il primo trailer cinematico apparso per errore online. Ora, è il momento di scoprire però tutto quello che Epic Games ha in serbo per noi per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

All’interno della Battaglia Reale di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 sono state introdotte nuove meccaniche di gioco, come ad esempio la possibilità di nuotare e nascondersi dentro alcuni oggetti: abbiamo indicato tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato. A queste si aggiungono una serie di nuove armi: abbiamo ad esempio a disposizione il Bazooka a Bende (il quale cura chi viene colpito) che occupa due slot. Ci saranno puoi due nuovi shotgun, uno dei quali si chiama Pump Shotgan, il quale infligge molti danni ma ha una cadenza di fuoco bassa. Infine, abbiamo anche due fucili di precisione, lanciamissili in varietà grigie e veri, e i leaker hanno svelato anche una pistola viola e oro, una semi-automatica perfetta per la breve distanza.

La Modalità Salva il Mondo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 proporrà invece tutta una serie di novità anche sul lungo termine. A partire da oggi, ci saranno novità durante ogni settimana, fino ad arrivare alla settimana del 12 novembre. Ogni update introdurrà molte missioni (quattro o cinque alla volta). La cosa più importante è che Epic Games ha rivoluzionato il modo in cui aggiorna Salva il Mondo; possiamo infatti leggere sul blog le seguenti parole: “intendiamo passare a una cadenza meno frequente, ma con aggiornamenti più consistenti. Questo ci darà maggior respiro in concomitanza con il lancio dei Pass battaglia, che quindi potranno uscire in uno stato più perfezionato.” Potete trovare un approfondimento delle novità nel nostro articolo dedicato.

Per quanto riguarda invece la Modalità Creativa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1, è stato introdotto il Centro in Evidenza che ospita le creazioni salvate insieme a una serie di giochi scelti dalla community. Sono stati inoltre aggiunti i Dispositivi Blocco e Pulsante, che permettono di definire una “chiave” (ovvero il Dispositivo Pulsante) per aprire una specifica porta controllata dal Dispositivo di Blocco. Ovviamente sono state introdotte nuove isole e prefabbricati, come Maniero infestato, Villa infestata, Osservatorio infestato, Fattoria infestata, oltre a gallerie legate a elementi per Halloween.

Diteci, cosa ne pensate di tutte le novità dell’update 11.00 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1? Siete convinti di quanto proposto, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso da Epic Games?