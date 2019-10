Fortnite Capitolo 2 Stagione 1: trailer cinematico svelato da un leak

Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 riceve finalmente un primo trailer cinematico tramite leak. Ecco il video in alta qualità e tutti i dettagli.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 è praticamente confermato, anche se non in modo ufficiale. Anche è ancora in corso l’evento del Buco Nero, visibile su Twitch, YouTube e Twitter sui canali ufficiali di Fortnite, in rete circolano già moltissime informazioni sul futuro del battle royale di Epic Games. Dopo essere emerso tramite leak un trailer dedicato al Pass di Battaglia, ora appare un altri filmato.

Come potete vedere qui sotto, si tratta del trailer cinematico dedicato a Fortnite Capitolo 2 Stagione 1. Sottolineiamo che non si tratta di una versione ufficiale, ma a questo punto è impossibile affermare che si tratti di un fake. Il filmato è inoltre in altissima qualità e permette di notare molti dettagli. Vediamo insieme.

Come già sapevamo, ci saranno nuove meccaniche, come ad esempio la possibilità di pescare: il filmato, per quanto non rappresenti fasi di gameplay, mostra che i personaggi sono in grado di pescare armi dall’acqua. I corsi d’acqua sembrano centrali in questa nuova versione. Il filmato, inoltre, conferma in modo indiretto che la mappa emersa tramite leak negli ultimi giorni è reale, in quanto è possibile vedere, in alcuni scorci del video, una buona parte della nuova isola che mostra struttura simile a quanto emerso dell’immagine.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere informazioni ufficiali in merito alla questione. Diteci, voi cosa ne pensate?