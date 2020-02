Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, un misterioso teaser avvistato in giro per il mondo

Epic Games ha scelto una modo piuttosto inusuale per iniziare la promozione di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 che inizierà il 20 febbraio prossimo. Il video non è apparso direttamente su qualche sito, account social o in-game ma in luoghi pubblici sparsi per il mondo. Come riporta il sito Fortnite Intel avvistamenti sono arrivati dal Brasile, dalla Francia e da altre parti del mondo.

Il teaser mostra il logo di Fornite parzialmente coperto da un’impronta dorata di una mano e delle barre di altrettanto colore che coprono il testo in fondo. La parte più significativa del video, però, è un numero di telefono. Chiamando è possibile ascoltare un messaggio piuttosto criptico che ancora deve essere pienamente decifrato dai fan. Il video che anticipa Fortnite 2 Capitolo 2 Stagione 2 è stato ripreso sui vari schermi o totem pubblicitari in giro per il mondo, come a San Paolo del Brasile, ed è già apparso sui social network.

Primeiro teaser da segunda temporada do capitulo 2! Ele está sendo transmitido nesse exato momento nas estações de metro em São Paulo! Quando você liga pro numero da tela, essa mensagem é tocada: pic.twitter.com/7lVmoFyOG5 — Flakes (@FlakesPower) February 16, 2020

Credit: 4chan via Forbes

Componendo il numero si può ascoltare il messaggio, in questo caso in portoghese, che tradotto recita: «Sì, signore. Gli agenti sono stati contattati. La scheda per accedere alla cassaforte è stata già acquisita». Al momento i fan non sono riusciti a dare un’interpretazione univoca del messaggio su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 ma viene comunque avanzata qualche ipotesi.

Una delle teorie principali riguarda i rumor di un presunto quarto materiale che dovrebbe essere introdotto nel gioco, ovvero l’oro. Questo sarebbe in linea sia con la cassaforte citata nel messaggio ma anche con i presunti omissis dorati che in realtà non coprirebbero il testo ma starebbero proprio a significare lingotti d’oro. Infine c’è la mano dorata: qui le teorie si rifanno alla mitologia greca e in particolare a Re Mida che trasformava in oro qualsiasi cosa toccasse. La risposta a tutti questi interrogativi potrebbe arrivare giovedì prossimo con il lancio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 o anche prima, se dovessero apparire altri teaser o nuovi leak.