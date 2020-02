Fortnite: la mappa sarà allagata? Giocatore trova “NOAH”

Uno dei punti di forza di Fortnite, il battle royale di Epic Games, è sempre stato il costante inserimenti di nuovi contenuti, sia in termini di armi ed eventi, ma sopratutto in termini di nuove location della mappa di gioco, spesso create in seguito a eventi unici. Ora, un giocatore potrebbe aver scoperto un nuovo dettaglio che suggerisce l’arrivo di una modifica, magari con la prossima stagione.

Come potete vedere nel post di Reddit qui sotto, il giocatore “jtlambert” stava esplorando la zona “Siepi d’Agrifoglio” e ha notato qualcosa di strano sul terreno. La strada, delle siepi, un recinto e una casa formano una parola: NOAH, visibile solo dall’alto. Il primo pensiero è che sia un riferimento al Noè mitologico e che sia nei piani degli sviluppatori allagare l’area. Questa idea non è campata per aria, inoltre, poiché seguendo la strada si giunge a una diga, posta all’estremità della mappa.

I fan pensano che si tratti di un indizio per un nuovo evento che allagherà una parte della mappa e cambierà quindi la conformazione dell’isola. Considerando inoltre che le zone acquatiche hanno assunto maggiore importanza nel Capitolo 2 di Fortnite, è perfettamente credibile che Epic Games voglia ampliarle e spingere così i giocatori ad adattare il proprio gameplay ai combattimenti e all’esplorazione acquatica.

Ovviamente è solo una speculazione e, oltre a una sospetta ma per ora innocua scritta nel terreno, non abbiamo altre informazioni. Non ci resta altro da fare se non aspettare annunci ufficiali: possibile però che il presunto evento acquatico voglia sfruttare le nuove funzionalità introdotte dal motore fisico Chaos?

Vi ricordiamo infine che attualmente è in corso l’evento di San Valentino!