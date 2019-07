Fortnite: Cattus vs Doggus, svelato il conto alla rovescia dell’evento?

All'interno di Fortnite dovrebbe presto essere disponibile un epico scontro tra un mostro e un robot giganti: il conto alla rovescia è stato ora svelato?

Mentre ci avviciniamo alla fine della Stagione 9 di Fortnite, gli sviluppatori si preparano ad accogliere la decima (che vi ricordiamo arriverà leggermente in ritardo). Probabilmente, ci sarà un nuovo evento, o almeno è ciò che i dataminer hanno supposto dopo aver trovato nuove immagini e riferimenti a Doggus, all’interno del codice di gioco del battle royale.

Doggus dovrebbe essere il nome del robot che è in creazione presso Impianto a pressione, in cima al vulcano. Di giorni in giorno il colosso metallico ottiene nuovi pezzi. Questo essere elettronico dovrebbe divenire il nemico di Cattus, ovvero la creatura che si trovava sotto Picco Polare e che è scomparsa all’improvviso portando con sé anche il Castello. Per di più, i nomi richiamano esplicitamente cane (dog) e gatto (cat), quindi non sembrano esserci grandi dubbi sul loro scontro.

This is what the countdown for the Cattus/Doggus event will (likely) look like. ContainsSpoilers pic.twitter.com/PfrwDcKdTd — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks/News (@Lucas7yoshi) July 7, 2019

Ora, inoltre, uno dei leaker più attivi su Twitter, Lucas7yoshi, ha svelato un’immagine del countdown dell’evento Cattus vs Doggus: potete vederlo qui sopra, nel tweet dell’utente. È possibile notare, ad esempio, che “day” (giorno) è al singolare, quindi è possibile che si tratti di un evento non troppo longevo.

Lucas7yoshi ha inoltre affermato che, anche dopo varie ricerche di datamining, non gli è stato possibile trovare alcun riferimento a una data di inizio dell’evento, quindi per ora non sappiamo esattamente quando avrà luogo. In ogni caso, tutte queste informazioni sono solo speculazioni e non vanno considerate come ufficiali: i dataminer di Fortnite tendono a indovinare le novità con largo anticipo, ma fino a quanto Epic non rilascerà una dichiarazione, non potremo esserne certi. Diteci, quali sono le vostre speranze per la Stagione 10 di Fortnite?