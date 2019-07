Fortnite Stagione 10: data di inizio annunciata, ci sarà una pausa dopo la Stagione 9

Fortnite Stagione 10 è sempre più vicino: ecco esattamente quanto avrà inizio la nuova season; gli sviluppatori si prenderanno infatti una pausa.

La Stagione 9 del battle royale di Epic Games è sempre più vicina alla sua conclusione e siamo tutti in attesa di Fortnite Stagione 10. Questo giovedì, probabilmente, inizierà la Settimana 9 (di cui abbiamo già scoperto le sfide settimanali tramite un leak): in contemporanea potrebbe anche arrivare anche il nuovo evento legato a Stranger Things, ma ancora non sono stati svelati i dettagli. Indipendentemente da tutto questo, dall’11 luglio andrà in onda la Settimana 10, ovvero quella conclusiva.

La fine della Stagione 9 avverrà quindi il 18 luglio 2019, ovvero una settimana prima delle Fortnite World Cup. La Stagione 10, però, non inizierà subito. Epic Games ha annunciato che gli sviluppatori di Fortnite avranno due settimane di vacanze e torneranno al lavoro il primo di agosto: in tale data avrà inizio Fortnite Stagione 10.

Anche la Fortnite Stagione 10 durerà 10 settimane, terminando quindi a metà ottobre. La Stagione 11 avrà inizio in autunno, ma forse è ancora un po’ presto per pensarci. Per ora inoltre non sappiamo quali saranno i contenuti della Stagione 10: dovremo attendere ancora un mese per poterlo scoprire (o meno se i dataminer verranno in nostro aiuto).

Diteci, quali sono le vostre speranze per la decima stagione di Fortnite? Quanto proposto da Epic Games durante la nove vi ha convinto, oppure preferireste che gli sviluppatori si dedichino a qualcosa di diverso?