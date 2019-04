Fortnite come Apex Legends: in arrivo il respawn

Fortnite è sul punto di inserire una nuova feature: un sistema di respawn simile a quello di Apex Legends; ecco i dettagli.

Epic Games ha annunciato una nuova aggiunta per la modalità Battaglia Reale di Fortnite. Si chiamerà Reboot Van e permetterà ai giocatori di far resuscitare i compagni di squadra eliminati in combattimento, similarmente a quanto accade in Apex Legends. Per farlo, si dovranno raccogliere le Reboot Card lasciate dai compagni di squadra abbattuti, portandole a un Reboot Van. Questa nuova feature arriverà con il prossimo update.

Basandoci sulle parole di Nathan Mooney, community manager di Epic Games, quando attiveremo il Reboot Van, ci sarà un allarme e tutti gli avversari nelle vicinanze capiranno cosa sta succedendo e anche quanti giocatori stanno per tornare in game. I membri redivivi appariranno uno per uno, sopra il Van.

Chi ritorna in gioco non avrà alcun equipaggiamento, quindi sarà importante avere con sé qualcosa per armarli, dopo averli fatti ritornare. Dopo l’utilizzo, il Rebot Van sarà disattivato temporaneamente.

L’idea di un sistema di respawn degli alleati era stata già esplicitamente nominata nel febbraio 2018 (quando la meccanica è divenuta popolare, con l’uscita di Apex Legends). La preoccupazione di Epic Games era che tale feature non fosse adeguata per lo stile di gioco di Fortnite, ma pare che il team sia soddisfatto della propria creazione.

Saranno i giocatori di Fortnite a dire se si tratta di una novità interessante o meno: di certo, influencer come Ninja non si tirano indietro quando devono dire la propria. Voi, invece, cosa ne pensate? L’idea di un sistema di respawn vi interessa?