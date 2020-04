Fortnite, Guida: dove trovare la Spada di Skye in una pietra in luoghi elevati

Come ogni settimana, sono finalmente disponibili nuove sfide di Fortnite. In questa Settimana 8, il battle royale di Epic Games ci propone una sfida che ci costringerà ad andare in giro per la mappa per trovare la Spada di Skye in una pietra in luoghi elevati. In totale ci sono cinque luoghi, ma è sufficiente raggiungerne tre all’interno di Fortnite per completare questa sfida. Ecco una comoda guida per trovarli.

La Spada di Skye può essere trovata nei seguenti luoghi:

Nord-ovest di Parco Pacifico

Sud-est di Parco Pacifico

Nord-est di Lago Languido

Est di Scogliere Scoscese

Nord di Corso Commercio

Qui sotto potete vedere un utile video che vi aiuterà a individuare tutti i punti dove trovare la Spada di Skye in una pietra in luoghi elevati di Fortnite.

Come potete vedere, tutto quello che dovete fare per trovare la Spada di Skye in una pietra in luoghi elevati è andare alle cinque posizioni indicate e interagire con l’oggetto. Il nostro consiglio è di optare per le tre che si trovano a nord, in quanto sono le più vicine.

Non si tratta di una sfida particolarmente complessa, visto che richiede semplicemente di raggiungere un luogo e interagire con un oggetto. Trovare i punti corretti grazie al video è molto semplice, ma se invece preferite usare una mappa, potete guardare quella che abbiamo realizzato per voi, qui sotto.

Questa settimana non dovete solo trovare la Spada di Skye in una roccia in punti elevati all’interno della mappa di Fortnite, ma dovete anche colpire un punto debole cinque volte di fila (per tre volte). Diteci, cosa ne pensate delle attuali sfide? Vi stanno divertendo?