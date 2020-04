Fortnite, Guida: come colpire cinque volte di fila un punto debole facilmente

Ogni settimana Fortnite rilascia nuove sfide da completare nella modalità Battle Royale. Per la settimana otto, precisamente, una delle sfide rilasciate chiede di colpire cinque volte di fila un punto debole mentre si raccolgono materiali. Se non siete certi di cosa si debba fare per completare questa sfida, veniamo noi in vostro soccorso con una mini guida.

Prima di tutto, per sapere come colpire cinque volte di fila un punto debole è necessario sapere cos’è un punto debole. Quando si colpisce un oggetto, è possibile vedere un obbiettivo circolare: è facile riconoscerlo poiché ha un pallino rosso centrale, mentre il resto è blu/azzurro. Una volta che appare, è necessario colpirlo con la piccozza, per un totale di cinque volte.

C’è però un problema: il punto debole si muove ogni volta che lo colpisci. Un modo per completare la sfida è colpirlo, aspettare che appaia di nuovo e ripetere. Un buon modo per semplificare la sfida è stare il più vicino possibile all’oggetto così da fare in modo che il punto debole non si muova troppo dalla sua prima posizione: continuando quindi a far oscillare la piccozza e muovendosi molto poco è possibile colpire il punto debole cinque volte di fila molto rapidamente, così da non rischiare di rimanere esposti troppo a lungo.

La sfida richiede di farlo tre volte: il completamento ci ricompensa con un totale di 40.000 XP. Si tratta tutto sommato di una sfida semplice, che non dovrebbe richiedervi troppo tempo. Ora che sapete come fare grazie alla nostra guida, riuscirete di certo a colpire cinque volte di fila un punto debole facilmente.

Diteci, cosa ne pensate delle sfide di questa settimana? Le trovate divertenti?