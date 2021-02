Fortnite: Epic contro Apple, il caso sbarca anche in Europa

La guerra tra Epic Games ed Apple si sposta nel ‘Vecchio Continente’. Tutto ha avuto inizio nell’agosto del 2020, con la rimozione di Fortnite dall’App Store dell’azienda di Cupertino (ma anche da Google Play Store), dopo che la casa videoludica aveva introdotto un sistema di transazione per aggirare la quota del 30% imposta dallo store della mela morsicata. Epic decise allora di portare in causa sia Apple che Google per comportamento monopolistico, negli U.S.A . Adesso il campo di battaglia tra la nota azienda videoludica e il gigante di Cupertino, sbarca in Europa.

Il reclamo legale alla Commissione Europea (CE) di Epic, si unisce anche a quello di Spotify, per comportamenti anticoncorrenziali da parte di Apple. L’azienda capitanata da Tim Cook, d’altronde impone limitazioni sull’installazione delle app, scaricabili soltanto attraverso la piattaforma proprietaria App Store. Come abbiamo specificato in precedenza, tramite la piattaforma proprietaria, il 30% delle vendite viene incassato da Apple. Tim Sweeney, fondatore di Epic Games, ha affermato che “… la posta in gioco è il futuro delle piattaforme mobile” ed è intenzionato a non restar fermo a guardare “la posizione dominante” di Apple.

Apple, d’altro canto, ha ribattuto sulla violazione di Epic delle regole dell’App Store, affermando tramite un portavoce: “Il loro comportamento sconsiderato ha reso i clienti delle pedine, e non vediamo l’ora di renderlo chiaro alla Commissione Europea“, ha concluso. In Europa, infatti, Epic Games aveva permesso agli utenti di pagare tramite la propria app, quindi senza l’utilizzo di Apple Pay. Arianna Podesta, portavoce della CE, ha confermato di aver ricevuto la denuncia rivolta da Epic ad Apple, ed ha confermato che valuteranno attenendosi alle loro procedure standard.

