Fortnite Stagione 6: si iniziano a muovere i primi passi

Nuove succulente novità sono in arrivo su Fortnite, il battle royale di successo, stando a un rumor vociferato dal leaker HYPEX. Le voci di corridoio riguardano l’evento finale della Stagione 5, che dovrebbe avvenire tra un mese circa. Dopo l’epico evento conclusivo della Stagione 4, incentrato su Galactus, quello della stagione successiva potrebbe approfondire, invece, l’universo del battle royale. Analizziamo nel dettaglio tutti gli indizi trapelati!

Nell’aggiornamento v15:40 (di cui vi invitiamo a leggere tutte le novità cliccando qui), Epic Games ha incluso nei codici del gioco alcune linee di dialogo alquanto sospette. A quanto pare, come in molti sospettavano, l’evento finale della Stagione 5 avrà a che fare con Punto Zero. Deadfire, Bunker Jonesy, Kondor e Lexa hanno sicuramente le linee di dialogo più interessanti. “Ecco che arriva. Non dire che non ti avevo avvertito“, dice Bunker Jonesy, mentre se vai da lui come Cattus dirà questo: “Pensavo saresti stato più grande“. Inoltre ha anche una linea di dialogo non rilasciata: “Ehi, non guardarmi! Non so neanch’io come sia arrivato qui“.

Lexa, ha un dialogo riguardante suo fratello Orin: “Fratello? Come mi hai trovato?”. Deadfire dirà invece: “Cose misteriose sono successe da queste parti”. Kondor avrà un dialogo non ancora rilasciato: “Tieni giù la testa e occhi aperti, cacciatrice”. Potrebbe sembrare un leggero cambiamento dei dialoghi, se non fosse che i personaggi in questione sono vicini a Punto Zero.

Il battle royale si sta quindi preparando ad accogliere la Stagione 6 con l’evento conclusivo della Stagione 5 e, probabilmente, Punto Zero si destabilizzerà portando i giocatori in un’altra dimensione. Adesso è l’ora delle domande: secondo voi, dopo l’evento finale, si tornerà su una versione normale dell’isola o su una alternativa? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!