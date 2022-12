Epic Games ha accettato di pagare una multa di 520 milioni di dollari a seguito di un patteggiamento con la FTC (l’organo antitrust americano), ha riportato il Wall Street Journal. L’accusa principale è stata quella di violazione della protezione della privacy dei minori online su Fortnite, avendoli indotti ad acquisti non richiesti.

Nello specifico FTC aveva aperto, almeno in base alle dichiarazioni della testata, due cause civili contro Epic Games/Fortnite: una in cui affermava che la società avesse violato il Children’s Online Privacy Protection Act, utilizzando informazioni da utenti minori di 13 anni senza l’autorizzazione dei genitori/tutori legali, e una connessa alle metodologie comunicative in game, avendo lasciato libero accesso alla chat vocale e testuale durante le partite, sempre ai minorenni.

Quest’ultima accusa si connette alle dinamiche più tossiche che il web possa offrire, non solamente agli appassionati di Fortnite ovviamente. Il libero accesso alla chat ha sottoposto i più piccoli alla crudeltà del “mondo online” fatta anche di bullismo, maltrattamenti e minacce varie. Non è la prima volta che questo videogioco finisce sulla graticola per sviluppi del genere, anche se in questa occasione la situazione è molto più seria per l’azienda stessa.

Da queste due cause si arriva al totale di 520 milioni di dollari. Una è costata a Epic Games 275 milioni di dollari, con l’azienda che non si è impegnata né a confermare e né a negare la situazione, mentre l’altra 245 milioni mirate a rimborsare gli utenti indotti ai vari acquisti (anche in questo caso non si tratta della prima volta in cui l’azienda si ritrova a dover risarcire gli utenti per alcuni problemi con gli acquisti). Questa somma è stata contestualizzata con l’esposizione delle tattiche aziendali utilizzate per indurre i giocatori ai vari acquisti.