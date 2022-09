Per via di un errore all’interno dello shop di Fortnite, di recente Epic Games si è ritrovata a risarcire gli appassionati. Uno dei maggiori elementi d’interesse per i fan di Fortnite risiede nella possibilità di personalizzare il proprio personaggio in base al proprio gusto. Ogni pacchetto disponibile nello shop contiene una serie di elementi che solitamente vengono descritti sia nella zona apposita che nell’immagine promozionale a essi legata. Con il cosiddetto Vanishing Point set, però, la situazione ha preso una piega differente dal solito, spingendo lo sviluppatore di Fortnite a intervenire in linea diretta.

In seguito all’aggiunta del suddetto pacchetto i giocatori portati all’acquisto si sono ben presto resi conto che uno degli oggetti presenti nella sua immagine di presentazione in realtà non veniva ottenuto in seguito alla transazione solita. Acquistando il set Vanishing Point si accede ad alcune particolari skin (la Whiteout e la Overtaker), ad alcuni elementi decorativi per il personaggio e all’aliante White Squall. Il punto è che nell’immagine nominata sopra figurava anche un piccone, il Clutch Axe, suggerendo che sarebbe stato disponibile insieme a tutto il resto. Così non è stato.

In risposta a tutto ciò Epic Games si è subito adoperata verso un adeguato risarcimento mirato ai giocatori che hanno acquistato il pacchetto quando sullo shop compariva accompagnato da questa immagine, rilasciando le seguenti dichiarazioni in merito: “Siamo consapevoli che l’immagine del pacchetto Vanishing Point, nel negozio di articoli, sembra erroneamente includere il piccone Clutch Axe. I giocatori che hanno acquistato questo pacchetto mentre appariva con questo errore riceveranno il piccone entro i prossimi sette giorni”.

Tutti gli appassionati di Fortnite, quindi, che hanno sperato di stringere fra le mani il suddetto piccone, durante l’acquisto, saranno adeguatamente soddisfatti. Epic Games ha nuovamente dimostrato la sua attenzione verso la propria community, in attesa di novità anche verso la partnership con Marvel e Iron Man.