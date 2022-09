Siamo quasi giunti all’inizio del weekend, e questo significa che oggi è il giorno di mettere le mani su nuovi giochi gratis offerti dall’Epic Games Store. Questo appuntamento va avanti ormai da ben quattro anni e in questo lungo lasso di tempo gli utenti PC hanno potuto espandere a dismisura la propria ludoteca digitale. Ma non perdiamoci ulteriormente in lungaggini e scopriamo quali saranno le nuove esperienze gratuite che si potranno riscattare da adesso fino a settimana prossima.

Dopo i due grandi giochi gratis regalati sette giorni fa, quest’oggi l’Epic Games Store ci offre un titolo molto particolare. Parliamo di Hundred Days, il simulatore vitivinicolo tutto italiano sviluppato dai ragazzi di Broken Arms Games. Il gioco, che abbiamo recensito anche noi di Game Division a questo indirizzo, vi metterà al centro di tutto quel che serve per produrre del buon vino e far crescere man mano la propria azienda.

Il tutto è proposto con uno stile artistico molto godibile e con elementi di gioco che vi permetteranno di essere in grado di influenzare il vino prodotto sia a livello quantitativo che qualitativo. Ma Hundred Days non sarà l’unico regalo di questa settimana, dato che viene proposto anche un bundle per Realm Royale Reforger, grazie al quale i giocatori saranno in grado sbloccare i seguenti contenuti: la skin Death’s Edge Assassin, la skin Bokserker Chicken e la cavalcatura Nogard.

Se il tutto ha saputo incuriosirvi il giusto, sappiate che potete riscattare a costo zero Hundred Days a questo indirizzo. Ancora una volta si tratta di una settimana ricca di giochi gratis anche per quanto riguarda i titoli regalati dall’Epic Games Store. Vi ricordiamo che avete tempo sete giorni esatti per riscattare e vare vostro questo gioco e questo bundle, dopodiché l’offerta gratuita di Epic Games cambierà, con lo store digitale che regalerà altri titoli sicuramente da non perdere.